Правителствените сили в Йемен се оттеглят от район до протока Баб ел Мандеб

Йеменските сили, които се сражават на страната на международно признатото правителство, подкрепяно от Саудитска Арабия, заявиха, че се оттеглят от район, намиращ се в непосредствена близост до стратегическия проток Баб ел Мандеб, като оставят контрола в ръцете на подкрепяните от Иран йеменски бунтовници хути, предаде Ройтерс, цитирана от БТА.

Отстъплението на правителството от района на Баб ел Мандеб предоставя на хутите по-голямо влияние над морски път, създавайки мощен лост за натиск върху световното корабоплаване, докато Иран продължава да блокира трафика през Ормузкия проток, намиращ се от източната страна на Арабския полуостров.

Този натиск и от двете страни би изолирал още повече основните производители на петрол от Залива от основните им морски маршрути за износ.

Протокът Баб ел Мандеб е един от най-важните и натоварени маршрути в света за глобална морска търговия на суровини и стоки, особено от Азия към Европа през Суецкия канал, намиращ се на територията на Египет.

Силите на Южен Йемен (правителствените войски) заявиха, че се прегрупират към Аден, където се намира седалището на правителството, тъй като хутите - които контролират голяма част от Северен Йемен, включително столицата Сана и най-гъсто населените райони на страната - засилват натиска върху южните райони, които все още са под контрола на правителствените сили.

"Южните въоръжени сили обявяват провеждането на операция по прегрупиране на силите си от летище Дхубаб и района на Баб ел Мандеб, западно от провинция Таиз", посочват правителствените сили. "Тази стъпка се предприема с оглед на приоритета да се осигури сигурността на столицата Аден и съседните провинции, както и да се укрепят фронтовите линии и да се противодейства на съществуващите заплахи", уточниха те.

През октомври правителствените сили започнаха военна кампания за превземането обратно на стратегическите крайбрежни райони от бунтовниците, които през септември бяха настъпили на юг в опит да установят контрол над цялото йеменско крайбрежие на Червено море. Мълниеносната офанзива доведе хутите до пределите на Баб ел Мандеб.

Ескалацията на боевете, която наруши примирието от 2022 г., сключено с посредничеството на ООН, се превърна в още един нестабилен фронт в по-широката война на САЩ и Израел срещу Иран на фона на продължаващите удари на хутите срещу територията на Саудитска Арабия - ключов съюзник на САЩ и най-големият износител на суров петрол в света.

Атаките на хутите срещу кралството, което се радваше на относително спокойствие през първите месеци на продължаващата вече девет месеца война с Иран, нарушиха въздушния транспорт и доставките на петрол, след като бунтовниците започнаха да нанасят удари по саудитски пристанища, летища и съоръжения на държавната петролна компания "Сауди Арамко" - включително основният център за износ на петрол на кралството в град Янбу на брега на Червено море.

В отговор Саудитска Арабия нанесе удари по цели на хусите в Йемен - страна, потънала в гражданска война от 2014 г., когато хутите изтласкаха правителството на юг.

Разкъсваните от конфликти страна се бори с една от най-тежките хуманитарни кризи в света.

Боевете се засилват в провинция Таиз, като хуманитарната обстановка там се влошава. Градът, в който са настанени около половината от 300 000-те души, разселени в цял Йемен в резултат на последните сражения, остава обсаден. Хуманитарните доставки не могат да влязат, а цивилните граждани не могат да напуснат града, отбелязва Ройтерс.