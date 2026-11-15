Във Виена за превишена скорост са конфискувани 95 автомобила

В Австрия на шофьор, спрян от полицията за превишена скорост, се налага парична глоба, законът предвижда и отнемане на книжката, а в някои случаи и конфискация на автомобила. На 95 нарушители на правилата за движение по пътищата, карали с превишена скорост във Виена, са конфискувани автомобилите, съобщава новинарският канал на радиото и телевизията ОРФ.

Размерът на паричната глоба зависи от превишената скорост. Според Австрийския съвет за пътна безопасност тя е между 500 и 7500 евро.

От въвеждането на мярката конфискация на 1 март 2024 г. до края на 2025 г. в Австрия са конфискувани временно 438 автомобила на нарушители, шофирали с превишена скорост. Най-голям е броят на конфискуваните автомобили в Долна Австрия, най-малък в Залцбург, а във Виена са конфискувани 68 автомобила.

Конфискацията се извършва от полицията, когато в населено място разрешената скорост е превишена с 60 км/ч, а извън населено място със 70 км/ч.

"По принцип автомобилът се конфискува временно още на място. Служителите на полицията съставят акт за нарушението, който впоследствие се изпраща до административния наказателен орган. Той взема индивидуално решение за по-нататъшните действия", разказва Юлия Шик от Виенската полиция.

Автомобилите, конфискувани по административен ред, се продават на търг. След решение на Конституционния съд от октомври могат да бъдат конфискувани и автомобили, взети на лизинг.

Все още не е ясно дали тази мярка ще допринесе за намаляване броя на шофьорите, карали с превишена скорост, но безспорен е фактът, че над 100 от близо 400-те загинали при пътнотранспортни произшествия през предходната година са станали жертва на несъобразена с условията скорост, сочи статистиката на Австрийския съвет за пътна безопасност.