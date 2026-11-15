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В събота „Московски комсомолец", един от най-четените вестници в Русия, публикува репортаж, в който се твърди, че „Русия е премахнала неофициалната забрана за убийството на Зеленски и цялото висше ръководство на Генералния щаб на украинските въоръжени сили".

Позовавайки се на неназовани Telegram канали, в репортажа се твърди, че служители по сигурността са доказали на Владимир Путин, че украинското ръководство, включително Володимир Зеленски, трябва да бъде отстранено. Авторът на статията е работил в криминалния отдел на изданието от близо 20 години, а статията е публикувана на първа страница на вестника.

Статията е публикувана в „Московски комсомолец" под заглавие „Табуто е премахнато: На закрито заседание на Съвета за сигурност беше взето решение за елиминирането на Зеленски".

Изданието твърди, че решението „вероятно да се премахне табуто върху елиминирането на Зеленски и високопоставени офицери от украинските въоръжени сили" е било „взето след закрито заседание на Съвета за сигурност на Русия".

„По този начин силите за сигурност предложиха да се премине към по-радикално решение на проблема, а именно елиминирането на лицата, които дават заповеди за удари по руски цели", се казва в статията.

Изданието посочва източниците си по следния начин: „Няколко военни канала, позовавайки се на собствени източници, както и редица онлайн медии, писаха за това в петък, 13 ноември."

Авторът на статията е посочен като Дария Федотова, кореспондент на отдела за силови структури, която работи за вестника от 2006 г. Според уебсайта специализацията на журналистката е дейността на Министерството на извънредните ситуации, Министерството на вътрешните работи, Главната прокуратура и други силови структури. Тя е награждавана с медали от Министерството на извънредните ситуации, с благодарствено писмо от ръководителя на Министерството на вътрешните работи и с редица други ведомствени награди.

Федотова е отразявала нашумели дела, включително тези на Кирил Серебренников, Алексей Улюкаев и Алексей Навални. Тази седмица МК публикува и статия под псевдонима на Федотова, в която се твърди, че Украйна „може би е изпробвала атомна бомба" близо до Киев.

В неделя сутринта статията беше достъпна на главната страница на изданието.

Според TgStat, Telegram каналът „Дневник спрашивачика" (147 000 абонати) е първият, който съобщава, че „Руският съвет за сигурност е поискал ликвидирането на висшето военно ръководство на Украйна" в сряда в 15,41 ч.

В петък сутринта каналът „Академия" (3588 абонати) препубликува статията. В описанието ѝ се посочва, че „Академия" е учебен център за „ветерани от антитерористичното подразделение на специалните сили „Алфа" в Краснодар".

„Дневникът на разузнавач", позовавайки се на „високопоставени източници", посочва „непрестанните нападения над балтийския експортен център (предимно десетия удар по пристанището Уст-Луга)" като „катализатор за този демарш от страна на генералите".

„Военните доказаха на висшия чиновник, че борбата с безкраен рояк от евтини дронове е безсмислена – самата верига за вземане на решения трябва да бъде унищожена", се казва в публикацията.

В същия ден, позовавайки се на „Академия", изданието „Блокнот", основано от политическия стратег и бивш депутат от Държавната дума Олег Пахолков, писа за дискусията за „вдигане на табуто върху убийството на Зеленски".

В събота, след „МК", EAdaily публикува подобна статия.

Изданието на „МК" получи широко внимание в украинските медии. Сред писалите за това бяха РБК-Украйна, Канал 24, Dialog.ua и Gordon.ua.

Редица големи z-блогове коментираха репортажите. Каналът „Two Majors" (1,1 милиона абонати) написа, че „бих искал да вярвам в тази добра новина". Актрисата Яна Поплавская (168 000 абонати) написа, че „дали това е вярно или не, ще се разбере само от реалното унищожение". Каналът „Zloy Proof" (604 000 абонати) написа, че „темата е належаща и много актуална", но „едно е да се бърбори и препечатват таблоидни репортажи; съвсем друго е да го ликвидираш".

В началото на нахлуването в Украйна имаше съобщения за опити на руски разузнавателни служби и военни да убият Зеленски.

През юни правителствената „Российская газета" публикува колонка на военния експерт Юрий Кнутов, предлагаща убийството на Зеленски.