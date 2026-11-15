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Френски турист отнесе 10 кг пясък от Сардиния, заловиха го на пристанището

Виолина Христова, Рим

Виолина Христова, Рим

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Плажовете на Сардиния са прочути с пясъка си СНИМКА Pixabay
Плажовете на Сардиния са прочути с пясъка си СНИМКА Pixabay

Мъжът разпределил необичайния си сувенир в бутилки, върху които отбелязал от кои плажове го е събрал

74-годишен френски турист беше заловен на пристанището в Порто Торес, докато се готвел да се качи на ферибот за Барселона с необичаен товар в багажника на автомобила си -около 10 кг морски пясък, откраднат от различни плажове на италианския остров Сардиния.

Необичайният товар бил открит при съвместна проверка на служители на Италианската агенция „Митници и монополи" и охраната на Пристанищната администрация на Сардиния. В багажника инспекторите намерили 12 пластмасови бутилки, внимателно напълнени с пясък. Най-любопитното е, че върху всеки съд туристът бил поставил обозначение с името на плажа, от който е събрал материала. Така незаконният товар се превърнал в своеобразна колекция от различни сардински плажове.

Според агенция Анса пясъкът е конфискуван, а на французина е предявено административно нарушение за неспазване на регионален закон от 2017 г., който забранява без специално разрешение изнасянето, притежаването и продажбата на пясък, камъчета и миди от сардинските плажове. Няма значение дали материалът е предназначен за търговия или само за лична употреба. Предвидената глоба е от 500 до 3000 евро.

Дванадесетте бутилки са оставени на съхранение в митническите служби в Порто Торес. През следващите дни, в координация с компетентните институции, пясъкът ще бъде върнат на плажовете, от които е бил взет. Целта е да се възстанови естественото състояние на крайбрежните ивици и да се защити тяхната крехка екосистема.

Това далеч не е първият подобен случай в Сардиния. През май тази година друга 69-годишна французойка беше спряна на същото пристанище, докато се готвела да отпътува за Тулон. В багажа й били открити цели 40 кг пясък, камъчета и миди, събрани от плажа Ле Салине край Стинтино. И тогава материалът бил конфискуван, а жената била заплашена с глоба до 3000 евро, съобщи телевизия РАИ.

През август 2023 г. друг турист бил заловен със 7,5 кг пясък, миди и камъчета от плаж край Стинтино. Материалите били скрити под седалката на автомобила му и разпределени в пластмасови бутилки и пликове.

Проблемът с туристите, които отнасят парченца от прочутите сардински плажове, от години тревожи местните власти. Белият кварцов пясък на някои от най-красивите крайбрежни ивици е част от природното богатство на острова. Дори сравнително малки количества, изнасяни от хиляди посетители, могат постепенно да доведат до обедняване на плажовете и нарушаване на естествения баланс.

Плажовете на Сардиния са прочути с пясъка си СНИМКА Pixabay

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