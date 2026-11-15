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Най-малко 12 загинаха при автобусна катастрофа в Западен Иран

Ярослава Прохазкова

Редактор: Ярослава Прохазкова

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Иран
Иран Снимка: СНИМКА: Pixabay (илюстративна)

Най-малко 12 души загинаха при автобусна катастрофа в западната част на Иран, предаде Франс прес, позовавайки се на иранската държавна новинарска агенция, пише БТА.

По информация на местните власти автобусът е превозвал работници на газова рафинерия, съобщи ИРНА. Първоначалният брой на жертвите, който според властите може да нарасне, е 12, а 16 души са ранени.

Иран има лоши показатели по отношение на пътната безопасност поради застарелия си автомобилен парк, безразсъдното шофиране и лошото състояние на някои пътища. Според властите, пътнотранспортните произшествия са отнели близо 20 000 живота между март 2025 г. и март 2026 г.

Катастрофата, причината за която все още не е установена, е станала снощи на път, свързващ Абданан и Дехлоран в западната част на страната, уточни ИРНА.

През юли 2025 г. 21 души загинаха, а около 20 други бяха ранени, след като автобусът им се преобърна в южната част на Иран.

През август 2024 г. 28 пакистански поклонници, пътуващи за Ирак, загинаха при автобусна катастрофа в Централен Иран.

Иран

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