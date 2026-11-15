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Сили на Евросъюза се качиха на руски танкер в Средиземно море, плавал под фалшив флаг

Емили Стоичкова

Редактор: Емили Стоичкова

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Кораб в Средиземно море Снимка: Pixabay
Кораб в Средиземно море Снимка: Pixabay

Силите на Европейския съюз са се качили на танкер, заподозрян, че е част от руската „сенчеста флотилия", в Средиземно море по-рано тази седмица. При проверката е установено, че корабът плава под фалшив флаг. Това съобщи върховният представител на ЕС по външната политика Кая Калас, цитирана от Euronews. 

Военни от европейската операция „Ирини" са извършили проверка на танкера MV Midag в петък. В публикация в социалните мрежи в неделя Калас посочи, че е потвърдено използването на фалшив флаг от плавателния съд.

„ЕС ще продължи да възпрепятства дейността на руската сенчеста флотилия както в морето, така и чрез дипломатически средства", написа тя.

Калас съобщи още, че в понеделник външните министри на страните членки ще одобрят нов пакет от санкции срещу Русия. Мерките ще бъдат насочени към банки, купувачи на руски петрол и компании, които подпомагат дейността на сенчестата флотилия.

Русия използва т.нар. сенчест флот, за да заобикаля западните санкции върху петролната си индустрия. Става дума за мрежа от танкери, чиито сложни структури на собственост, флагове на удобство и други практики затрудняват установяването на произхода на превозвания петрол.

Проверката на MV Midag не е първата подобна операция в Средиземно море. През август сили на операция „Ирини" са извършили проверка на флага на петролния танкер MV Sun. Подобна мисия е била проведена и по-рано същия месец срещу кораба MV Toa Payoh.

Операция „Ирини" беше създадена през март 2020 г. с основна задача да следи за спазването на оръжейното ембарго на ООН срещу Либия по време на Втората гражданска война в страната.

Първоначалният мандат на мисията включваше и събиране на информация за незаконния трафик на петрол, противодействие на трафика на хора, както и обучение на либийските институции, отговарящи за правоприлагането и спасителните операции.

През октомври мандатът на операцията беше удължен до 31 март 2029 г. Сред задачите й вече е и защитата на интересите на ЕС в Средиземно море, както и продължаването на усилията за мир и стабилност в Либия.

Една от новите отговорности на мисията е да ограничава дейността на руската сенчеста флотилия. Според операция „Ирини" Средиземно море е ключов район за транзит и прехвърляне на товари от тези кораби.

Кораб в Средиземно море Снимка: Pixabay

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