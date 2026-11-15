Зеленски: Руските удари са подпомогнати от ограниченията в скоростта на "Старшийлд"

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Русия удари обекти на енергийната и железопътната инфраструктура в осем украински области през нощта, заяви днес украинският президент Володимир Зеленски, цитиран от Ройтерс, пише БТА.

Той посочи, че атаките са станали отчасти възможни заради нови ограничения в употребата от Украйна на услугата "Старшийлд" на "Спейс Екс" (SpaceX).

"Руснаците атакуваха подстанции с "шахеди" (иранските дронове "Шахед" - б.ред.), написа той в социалната мрежа Екс.

"Много от тези удари бяха нанесени заради продължаващите ограничения на оперативната скорост на терминалите "Старшийлд" по фронтовата линия и във временно окупираните територии", добави той.