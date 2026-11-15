Дженсън Хуанг крещял и унижавал служители на Nvidia, хвърлил шише по един от шефовете

Бившият главен изпълнителен директор на Nvidia Дженсън Хуанг е имал чести изблици на гняв в офиса, по време на които унижавал жестоко служители. Веднъж дори хвърлил бутилка с вода по един от висшите ръководители на компанията в пристъп на ярост. Това разказват вътрешни източници от компанията пред в. „Ню Йорк Поуст".

63-годишният милиардер от технологичния сектор си изградил публичен образ на приветлив и непринуден човек. Той стана разпознаваем с черните си кожени якета и телевизионните си интервюта, в които разказва за скромното си начало – как мие чинии и почиства тоалетни.

Но докато Хуанг неуморно разширявал бизнеса на Nvidia, служителите живеели в страх от своя шеф. По думите на източници, близки до компанията, той често избухвал в яростни словесни атаки срещу тях по време на продължителни срещи пред останалите им колеги.

През февруари миналата година, по време на закрита среща с над 30 ръководители на компанията, Хуанг се нахвърлил върху Джей Пури, тогавашен изпълнителен вицепрезидент на Nvidia, отговарящ за глобалните търговски операции. Това разказват източници пред изданието.

„Надявам се да се разболееш от грип и да стане още по-зле", казал Хуанг на Пури пред смаяните присъстващи. Самият Пури понесъл внезапната словесна атака в мълчание, разказва източник, запознат със случилото се.

„Надявам се да умреш и да ни избавиш от всички мъки", добавил Хуанг.

По това време Пури ръководел продажбите и развитието на бизнеса на Nvidia. Оттогава той е преминал на позицията старши съветник на компанията. Не е станало ясно какво е предизвикало конфликта по време на срещата.

„За Дженсън е напълно типично да крещи на хората, но когато каза точно тези думи на Джей, напрежението беше изключително силно и настъпи пълна тишина. Всички бяха малко шокирани", разказва един от източниците. Пури не е бил открит веднага за коментар.

Сблъсъкът с него е само част от повтарящ се модел на поведение на Хуанг. Той ръководел Nvidia чрез необичайна корпоративна структура, при която над 60 от най-висшите мениджъри на компанията се отчитали директно пред него.

Изблиците на гняв на Хуанг били толкова добре известни в Nvidia, че някои служители дори се чудели защо досега не са изтекли публично, преди той да се окаже в центъра на скандала, посочва един от източниците.

По време на напрегната тричасова среща през 2025 г. Хуанг отправил остри реплики към високопоставен ръководител на отдела по продажбите. На срещата присъствали около 40 служители.

„Ти нямаш никаква шибана представа от бизнеса ми", заявил Хуанг на мениджъра. Източници, запознати със случая, разказват и за друг широко известен конфликт. Той избухнал по време на среща, на която за първи път присъствал високопоставен ръководител, работещ с непредсказуемия шеф на Nvidia.

„Да не ми се подсмихваш? Не виждам нищо друго освен безжизнени лица... Изчезвай!", изкрещял Хуанг, преди да изгони мениджъра от стаята, разказват източниците.

Те описват и вече прословут инцидент в централата на Nvidia в Санта Клара, Калифорния. По време на среща Хуанг изгубил самообладание и хвърлил бутилка с вода по един от висшите ръководители на компанията.

Хуанг подаде оставка в четвъртък, след като призна, че е имал извънбрачна връзка с Алис Хуанг, заподозряна за китайска шпионка. Двамата нямат родствена връзка. Според публикации в медиите на Хуанг се приписват връзки с най-малко три жени, сред които и вицепрезидентката на Nvidia по здравеопазването Кимбърли Пауъл.

Повече от година Хуанг държал висшите ръководители на Nvidia в неведение за връзката си с Алис Хуанг. Така те били поставени в неудобно положение, когато той най-накрая бил принуден да признае истината след дни на публични отрицания.

Говорител на Хуанг е отказал коментар. От Nvidia не са отговорили веднага на запитването на изданието.

Финансовата директорка на Nvidia Колет Крес временно пое поста главен изпълнителен директор, докато бордът на директорите търси постоянен наследник на Хуанг.

В пореден случай на избухване от страна на Хуанг, за който се съобщава, „Уолстрийт Джърнъл" разказва за среща през август. Тогава той прекъснал Крес по средата на презентацията й и я нарекъл „кошута, заслепена от фарове".

По време на конференция в Берлин той разказал пред около шестима изпълнителни директори на технологични компании, които били клиенти на Nvidia, история, наподобяваща басня за продавач на супа в Япония.

Хуанг разказал как веднъж чакал дълго на опашка, преди да опита една от най-вкусните супи, които някога бил ял. Когато поискал втора порция, продавачът отказал с обяснението, че няма да остане достатъчно за останалите клиенти, които чакат на опашката.

„Той е по-добър бизнесмен от всички вас", заявил Хуанг пред ръководителите на компаниите за облачни услуги. Той обяснил, че продавачът на супа поддържал високи цени и разнообразна клиентска база.

„Вие не определяте стойността на моите продукти", казал още Хуанг според изданието.

Съобщението на Nvidia, с което беше обявена оставката на Хуанг, не съдържаше негово изявление. Междувременно той е наел престижната адвокатска кантора Paul Weiss, докато се подготвя да даде показания пред Конгреса на САЩ във връзка със скандала с предполагаемата китайска шпионка.

Американските законодатели искат повече подробности за отношенията на Nvidia със сингапурската компания за изкуствен интелект Megaspeed, ръководена от Алис Хуанг. Американските власти отдавна подозират, че Megaspeed участва в контрабандата на усъвършенствани AI чипове към Китай. От компанията отричат да са извършвали нарушения.

Конгресмените искат също Хуанг и министърът на търговията на САЩ Хауърд Лътник да обяснят каква е била ролята им в възпрепятстването на въвеждането на строги ограничения върху износа. Според подозренията подобни мерки биха могли да попречат на Megaspeed да получи достъп до хардуера за изкуствен интелект.