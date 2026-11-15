Близо 6000 са участниците в десетото издание на Тиранския маратон

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Десетото издание на маратона на Тирана стартира в 08,00 ч днес, предаде агенция АТА, цитирана от БТА. Едно от най-големите спортни събития в столицата събира около 5800 участници

Състезанията в рамките на маратона се провеждат в пет категории - пълен 42-километров маратон, 21-километров полумаратон, Тирана 10K, 5-километрово състезание и 3-километрово състезание „We Too". Новото допълнение тази година е маратон от 5 километра. Целта на тази дисциплина е да направи събитието по-достъпно за хора от всички възрасти и всякакви нива на физическа подготовка.

Подготовката на събитието е продължила шест месеца. В нея са участвали около 600 доброволци, 800 полицаи и 500 служители на община Тирана.

Победителите в различните дисциплини ще получат награди между 200 и 5000 евро. Голямата награда е в размер на 5000 евро и ще отиде при победителя в 42-километровия маратон.

Събитието налага ограничения в движението в столицата като няколко от главните пътища на Тирана ще останат затворени за превозни средства до 16,00 часа.