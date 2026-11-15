ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Депутат от "Прогресивна България": На ръба на ката...

Времето София  / 
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Региони без граници
Моят 24 часа

Папа Лъв XIV ще прекоси Перу, за да посети столицата на инките

Ярослава Прохазкова

Ярослава Прохазкова

[email protected]

992
Добави 24chasa.bg като свой източник в Google
Добави 24chasa.bg като свой източник в Google
Папа Лъв ХІV
Папа Лъв ХІV Снимка: СНИМКА: Уикипедия

Папа Лъв XVI ще прекоси днес Перу в предпоследния ден от своята обиколка в Южна Америка, като ще посети град в южната част на Андите, който някога е бил столица на Империята на инките, и източен вход към тропическите гори на Амазония, предаде Ройтерс, цитирана от БТА.

Лъв XVI, който е първият перуански гражданин, станал папа, се завръща с изпълнено с емоции посещение в своята втора родина и ще измине 2270 км за 12 часа, за да присъства на четири събития в Куско, столицата на Империята на инките, и в Пукалпа, в низините на Амазонската джунгла.

Църковните лидери се надяват, че посещенията ще позволят на повече перуанци да присъстват на събитията с папата, който привлече най-големите множества по време на своето папство – около 12 милиона души по време на 12-дневната си обиколка в три държави от Южна Америка.

Те също така смятат, че Лъв XVI може да засегне темата за незаконната сеч в Амазония, където добивът на злато е унищожил около 140 000 хектара тропическа гора от 1984 г. насам и е отровил местните водни пътища, според доклад от 2025 г. на организацията "Мониторинг на проекта за Андската Амазония".

Папата американец, родом от Чикаго, е живял около 20 години в Перу като мисионер и притежава американско и перуанско гражданство.

Той ще започне пътуването си днес от Чиклайо, където е бил епископ от 2015 до 2023 г., и ще завърши деня в Лима, преди да отпътува утре за Рим.

В Куско Лъв XVI ще посети и археологическия обект на еспланадата на Саксайуаман – древна крепост на инките, разположена на 3700 метра надморска височина, чиито камъни по-късно са били използвани за изграждането на много от църквите в града. Империята на инките е властвала в западната част на Южна Америка от около 1438 до 1533 г., когато испанските конкистадори я унищожават.

Свещеникът Хулио Веласко Пас, говорител на архиепископията в Куско, заяви, че посещението на папата ще подчертае "богатството на нашата вяра, нашата култура и нашите традиции".

Папа Лъв ХІV

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Свят

Последно от

Мама 24

Последно от

Български Фермер

Водещи новини

Завещание на седмицата: Тясна магистрала + мъгла = адски микс за катастрофа