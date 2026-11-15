Папа Лъв XIV ще прекоси Перу, за да посети столицата на инките

Папа Лъв XVI ще прекоси днес Перу в предпоследния ден от своята обиколка в Южна Америка, като ще посети град в южната част на Андите, който някога е бил столица на Империята на инките, и източен вход към тропическите гори на Амазония, предаде Ройтерс, цитирана от БТА.

Лъв XVI, който е първият перуански гражданин, станал папа, се завръща с изпълнено с емоции посещение в своята втора родина и ще измине 2270 км за 12 часа, за да присъства на четири събития в Куско, столицата на Империята на инките, и в Пукалпа, в низините на Амазонската джунгла.

Църковните лидери се надяват, че посещенията ще позволят на повече перуанци да присъстват на събитията с папата, който привлече най-големите множества по време на своето папство – около 12 милиона души по време на 12-дневната си обиколка в три държави от Южна Америка.

Те също така смятат, че Лъв XVI може да засегне темата за незаконната сеч в Амазония, където добивът на злато е унищожил около 140 000 хектара тропическа гора от 1984 г. насам и е отровил местните водни пътища, според доклад от 2025 г. на организацията "Мониторинг на проекта за Андската Амазония".

Папата американец, родом от Чикаго, е живял около 20 години в Перу като мисионер и притежава американско и перуанско гражданство.

Той ще започне пътуването си днес от Чиклайо, където е бил епископ от 2015 до 2023 г., и ще завърши деня в Лима, преди да отпътува утре за Рим.

В Куско Лъв XVI ще посети и археологическия обект на еспланадата на Саксайуаман – древна крепост на инките, разположена на 3700 метра надморска височина, чиито камъни по-късно са били използвани за изграждането на много от църквите в града. Империята на инките е властвала в западната част на Южна Америка от около 1438 до 1533 г., когато испанските конкистадори я унищожават.

Свещеникът Хулио Веласко Пас, говорител на архиепископията в Куско, заяви, че посещението на папата ще подчертае "богатството на нашата вяра, нашата култура и нашите традиции".