Джей Ди Ванс обмисля да се откаже от президентската надпревара през 2028 г. след тежкото поражение на републиканците на междинните избори в САЩ. Вицепрезидентът все още не е взел окончателно решение, но вече поставя под въпрос дали именно той трябва да поведе движението MAGA на Доналд Тръмп към следващите президентски избори. Това съобщава CNN, позовавайки се на разговори с около дузина негови съюзници и съветници.

Ванс, който доскоро беше смятан за безспорния фаворит за републиканската номинация през 2028 г., сега е изправен пред няколко сериозни дилеми – разпадането на коалицията около Тръмп, политическите последици от войната с Иран и нарастващите съмнения дали републиканците изобщо могат да спечелят изборите при сегашната политическа обстановка.

Според близки до вицепрезидента той е силно ангажиран с възстановяването на движението MAGA, но не е сигурен дали трябва лично да застане начело на него. Някои от съюзниците му смятат, че отлагането на президентската му кандидатура може да се окаже по-разумният ход.

„Не бих се изненадал от нито едно решение, което вземе. Той е само на 42 години. Има достатъчно време да се върне, ако настоящата политическа обстановка направи победата невъзможна. Може би просто още не е неговият момент", коментира един от хората от близкото му обкръжение пред телевизията.

Въпреки колебанията кандидатурата на Ванс остава напълно възможна. Част от поддръжниците му дори са убедени, че вероятността той да се включи в надпреварата е по-голяма от тази да се откаже.

Една от основните причини за колебанията на Ванс е войната с Иран, която според негови съюзници може да се окаже най-голямата пречка пред президентските му амбиции. Изходът от конфликта и способността на администрацията на Тръмп да го прекрати бързо ще бъдат решаващи за политическото бъдеще на републиканците.

„Въпросът не е дали Джей Ди може да го направи. Въпросът е дали който и да е републиканец може да спечели през 2028 г., ако войната с Иран продължава. Ако не я прекратят, никой републиканец няма шанс", казва негов съюзник.

Ванс открито изрази несъгласието си с политическите последици от конфликта в публикация в социалната мрежа X ден след междинните избори. Вицепрезидентът обвини войната за тежкото поражение на републиканците и заяви, че всяка сериозна дискусия за бъдещето на партията трябва да започне именно от този проблем.

„Причината да загубим е войната. Самият президент го каза снощи", написа Ванс. Той постави под въпрос дали цената на конфликта си е струвала, след като републиканците са загубили контрола над Сената за следващите шест години.

Позицията му обаче предизвика раздразнението на Тръмп. Макар президентът предварително да е бил информиран за публикацията, според източници на CNN той е критикувал насаме начина, по който вицепрезидентът е изразил позицията си. Тръмп е бил недоволен, че Ванс не е защитил публично решението за започване на войната.

В неделя американският президент заяви пред журналисти, че Ванс е бил прав, с изключение на това, че е трябвало да добави, че ако има възможност, Тръмп отново би предприел същите действия. Напрежението между двамата се задълбочи и след като в четвъртък Тръмп нареди на Ванс да се оттегли от ангажимента си с преговорите за Иран и да насочи цялото си внимание към борбата с корупцията.

Междинните избори на 3 ноември показаха сериозно отдръпване от Тръмп дори на групи избиратели, които го подкрепиха през 2024 г. Сред тях са младите хора, мъжете, латиноамериканците и белите избиратели без висше образование.

Според съветници на Тръмп и Ванс връщането на тези избиратели ще бъде изключително трудно. Недоволството е свързано както с неизпълнените обещания за по-достъпен живот, така и с решението на президента да въвлече страната в нова война.

Политическият анализатор Рич Барис, близък до движението MAGA, смята, че републиканците са загубили доверието на собствените си поддръжници.

„MAGA е мъртво. Проблемът, пред който ще се изправи вицепрезидентът, е да мотивира тези избиратели и отново да ги накара да повярват, защото марката на Републиканската партия напълно загуби доверието им", коментира Барис.

Според него Ванс остава най-подходящият човек да възстанови движението, но ще трябва да изгради нова популистка коалиция и да преодолее разцеплението сред консерваторите.

Междувременно няколко влиятелни републиканци вече дават сигнали за интерес към президентската надпревара през 2028 г. Сред тях са губернаторът на Флорида Рон Десантис, сенаторът от Тексас Тед Круз и губернаторът на Джорджия Брайън Кемп. Консервативният телевизионен коментатор Тъкър Карлсън също намекна за възможността да издигне независима кандидатура, което би могло допълнително да раздели републиканските гласове.

Ванс все пак разполага с влиятелни финансови поддръжници. Сред тях са милиардерът Илон Мъск и бившият изпълнителен директор на PayPal Питър Тийл. Негови съюзници посочват и близките му отношения с големи дарители на Републиканската партия. Тази седмица група спонсори, обединени около него в мрежата Rockbridge Network, се е събрала в Хюстън, за да обсъди следващите си стъпки.

Самият Тръмп засега не е обещал подкрепата си за Ванс. Пред свои съветници президентът е заявил, че иска да изчака и да види как ще се представят различните кандидати, преди да подкрепи някого. В интервю за предаването „60 минути" той дори уточни, че вероятно ще направи избор, но това не е сигурно.

Така, въпреки че Ванс остава един от най-влиятелните републиканци и потенциален фаворит за номинацията, резултатите от междинните избори промениха сериозно картината. Както обобщава председателят на консервативната организация American Principles Project Тери Шилинг, „полето за кандидатите се отвори напълно и вече няма очевиден наследник".