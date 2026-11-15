Четвърти удар по търговски кораб в румънски води само за денонощие (Видео)

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Четвърти търговски кораб е ударен в румънски териториални води само за денонощие след атаки с дронове. Сред поразените плавателни съдове има и танкер под гръцки флаг, което го превръща в първия кораб под флага на държава от НАТО, станал мишена на подобна атака.

За четирите случая съобщават специализираният портал GeoInsider и други медии, следящи корабоплаването и сигурността в Черно море.

Три от атаките са извършени в кратък период снощи, на разстояние от 4 до 5 морски мили от Сулина, близо до границата с Украйна. Поразени са гръцкият танкер EVIAPETROL V, превозващ химически и нефтопродукти, танкерът за насипни товари MARSOL и петролният танкер ALI NAJAHOV. Последните два плавателни съда плават под флага на Сейнт Китс и Невис.

След ударите на борда на трите кораба избухнали пожари, които били потушени от екипажите.

Четвъртият случай е с плавателния съд LARISSA 1 под флага на Палау. Той е бил поразен на 13 ноември около 21:40 ч., на приблизително 6,8 морски мили североизточно от Сфанту Георге. Според информацията при атаката е повреден товарният кран на кораба.

Заради атаките Румъния е вдигнала във въздуха изтребители F-16. Информацията за броя на поразените плавателни съдове остава противоречива. Различни съобщения от северната ни съседка сочат, че румънските власти са потвърдили два или три от инцидентите.

Поредицата от удари засилва опасенията за сигурността на корабоплаването в западната част на Черно море, където търговски плавателни съдове все по-често се оказват в близост до военните действия между Русия и Украйна.