Близо 1500 мигранти пристигнаха на Канарските острови само за ден

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Близо 1500 мигранти пристигнаха вчера на Канарските острови в Испания – най-големият брой за един ден от 2020 г., предаде Ройтерс, позовавайки се на испанската агенция ЕФЕ, пише БТА.

Общо 1488 души в 14 лодки бяха спасени от испанската брегова охрана.

Това е поредният приток на мигранти от западноафрикански държави към испанския архипелаг от октомври, отбелязва Ройтерс.

Досегашният рекорд в рамките на един ден беше 1461 души, които бяха спасени във водите край Канарските острови на 7 ноември 2020 г., съобщиха морската спасителна служба.

Макар че пристиганията на мигранти досега през тази година са намалели в сравнение със същия период на миналата година, рязкото увеличение през миналия месец оказа допълнителен натиск върху приемните и спешните служби на някои от островите в архипелага, особено на по-малките и тези, които са по-слабо населени.

Властите съобщиха, че вчера са спасили лодка, превозвала 240 души, включително 12 жени и 36 деца. Спасените мигранти бяха откарани в Ел Йеро, един от най-малките Канарски острови. Повечето от хората бяха от Сенегал, Гамбия и Гвинея.

Общо дванадесет лодки пристигнаха в Йеро, една в Кран Канария и още една в Тенерифе.

По-късно днес министърът на териториалната политика на Испания Анхел Виктор Торес ще посети Ел Йеро, за да обсъди ​нарастващия приток на мигранти

Атлантическият маршрут ⁠от Западна Африка до Канарските острови е един от най-опасните миграционни маршрути в света. Хиляди мигранти се опитват ​да предприемат това пътуване всяка година в претъпкани лодки, стремейки се да ​стигнат до испанска ⁠територия въпреки бурното море, силните течения и големите разстояния, отбелязва Ройтерс.

Пристиганията обикновено се увеличават през есенните месеци, когато условията в морето по маршрута са като цяло по-спокойни и по-благоприятни за прекосяване.

Според данни на правителството, пристиганията на мигранти на Канарските острови в периода от януари до 31 октомври са намалели с 5,5 процента в сравнение със същия период на миналата година.