Хърватия още издирва 1 725-ма след войната за независимост от бивша Югославия

Хърватия все още издирва 1 725 души, които са в неизвестност след войната за независимост от бивша Югославия (1991-1995 г.), съобщава агенция ХИНА, позовавайки се на данни на Министерството на хърватските военни ветерани преди Деня в памет на жертвите на Отечествената война и жертвите на Вуковар и Шкабърня. По данни на министерството от октомври 2016 г. са идентифицирани останките на 343 души. През последната година издирването на 21 души е приключило, пише БТА.

От октомври 2016 г. насам са ексхумирани останките на най-малко 235 души. Между октомври 2016 г. и октомври 2026 г. са проведени обширни теренни проучвания на 453 обекта, обхващащи повече от един милион квадратни метра, отбелязва още агенцията.

Ден в памет на жертвите на Отечествената война и Ден в памет на жертвите на Вуковар и Шкабърня се отбелязват всяка година на 18 ноември. Това е национален празник и почивен ден в Република Хърватия, приет като трайно възпоменание за всички жертви на Отечествената война 1991–1995 г.

На този ден на Мемориалното гробище на жертвите от Отечествената война президентът, министър-председателят и членове на правителството, председателят на Хърватския парламент и депутати, представители на чуждестранни посолства и военни аташета, акредитирани в Загреб, както и различни хърватски организации и сдружения, традиционно отдават почит на всички жертви на войната за независимост на Хърватия, като поднасят венци и палят свещи. След минута мълчание на Мемориалното гробище се отслужва и света литургия за всички починали и загинали по време на Отечествената война в Хърватия.