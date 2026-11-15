АСЕАН обмисля реинтеграция на Мианма в организацията

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Асоциацията на нациите от Югоизточна Азия (АСЕАН) обмисля постепенна реинтеграция на Мианма в организацията, става ясно от проектоизявление, с което Франс прес днес се запозна, пише БТА.

Единадесетчленният регионален съюз изключи лидерите на Мианма от регионалните срещи на върха през 2021 г., след военния преврат, с който от власт бе свалено законно избраното правителство на Аун Сан Су Чжи и заради избухналата след това гражданска война.

Същевременно има гласове в подкрепа на нормализирането на отношенията, особено след като бившият ръководител на военната хунта Мин Аун Хлайн беше официално избран за президент през април на избори, оспорвани от организации за защита на демокрацията.

В четвъртък тайландски дипломати изразиха надежда, че външният министър на Мианма отново ще има възможност да участва в срещите на АСЕАН.

Освен Тайланд – членките на асоциацията Камбоджа, Лаос, Виетнам и Малайзия – приеха на посещение държавния глава на Мианма след избирането му.

В този контекст АСЕАН сега обмисля "премерено взаимодействие" с Мианма, става ясно от проекта на декларация, с който се е запознала АФП.

Това нормализиране на отношенията ще бъде приложено "чрез постепенен достъп въз основа на отбелязания напредък, като се вземе предвид ситуацията на място", се уточнява в текста.

По този начин АСЕАН се надява да окуражи правителството на Мианма да предложи мирния план от пет точки, който напразно се опитва да приложи, за да сложи край на гражданската война в страната.

По-специално асоциацията призова за незабавно спиране на огъня и национален диалог между всички замесени страни.

Конфликтът противопостави правителствените сили срещу продемократичните бунтовници и въоръжени етнически групировки.

Ако планът на АСЕАН бъде приложен, организацията "вероятно ще обмисли постепенно възстановяване на цялотостното политическо представителство на Мианма", се посочва в проектодекларацията.

На срещата на върха, която бе открита днес в Манила, Мианма, както и на предишни срещи, е представена само от високопоставени представители.

След Филипините, ротационното председателство на АСЕАН през 2027 г. ще бъде поето от Сингапур – страна, смятана за хардлайнер срещу Мианма.

През 2028 г. председателството ще се върне в Тайланд – държава, която смята, че е "важно на масата да има някой, който говори от името на Минама", както заяви по време на интервю за АФП в Сингапур на 5 ноември тайландският външен министър Сихасак Пуангкеткео.