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Обкръжението на Макрон: Льо Пен ще изолира Франция от Европа, ако бъде избрана

Ярослава Прохазкова

Редактор: Ярослава Прохазкова

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Лидерката на френската крайна десница Марин Льо Пен Снимка: Twitter/Insajder_net
Лидерката на френската крайна десница Марин Льо Пен Снимка: Twitter/Insajder_net

Представители на вътрешното обкръжение на френския президент Еманюел Макрон осъдиха позицията за Украйна на Марин льо Пен – водещ кандидат на предстоящите френски президентски избори, предаде Франс прес, цитирна от БТА. Те предупредиха, че тя "работи срещу" интересите на Франция и "ще я изолира от Европа", като същевременно остро разкритикуваха и отношението на САЩ към Киев.

Президентът предупреди снощи в публикация в социалната мрежа Екс, че "онези, които искат да ограничат средствата за Украйна", се стремят да "я тласнат към несправедлив мир", с риск да причинят "дългосрочна уязвимост" за цяла Европа.

Той не спомена поименно кандидатката на "Национален сбор", но намекът му бе ясен – Марин льо Пен обяви, че ако бъде избрана, ще прекрати финансовата помощ за Украйна след шестмесечен период, отбелязва АФП.

"Ако Марин льо Пен иска да спре подкрепата за Украйна, предполагайки, че ще бъде избрана, тя ще ни изолира в Европа", заяви по-директно обкръжението на президента в кулоарите на посещение в Камбоджа. "Какво печелите днес, ако спрете да подкрепяте Украйна? Оставяте на Германия, САЩ и европейските институции да решат вместо вас", добавиха приближените до Макрон.

Докато Жан-Люк Меланшон от "Непокорна Франция", който в момента е с изравнени шансове с Льо Пен да достигне втория тур на изборите през май – също е критикуван от няколко свои опоненти за позиции, смятани за твърде благоприятни за Русия, вътрешният кръг на президента разкритикува "кандидатите, които прекарват времето си в бълване на злоба срещу европейците и осъждане на украинците".

"Тези хора не са патриоти", заявиха те и признаха за опасения сред партньорите на Париж, "защото хората очакват нещо по-добро от Франция – водеща държава в Европа".

"Хората помнят Марин льо Пен, която отиде да се снима с Кремъл и която финансира предизборната си кампания чрез руски банки", настоя същият източник, сравнявайки крайнодясната кандидатка с "двусмисленото поведение на (американския президент) Доналд Тръмп към Русия".

Вътрешният кръг на Макрон обвини и Вашингтон за това, че не само вече не подкрепя Украйна, ограничавайки разузнавателно сътрудничество с нея, но също и "я изостави", като престана да ѝ предоставя "средства за противодействие на руските ракети".

"Американците, които твърдят, че са посредници, днес увеличават шансовете на по-силната страна" – Москва – "и минимизират шансовете на по-слабата страна" – Киев, "оказвайки натиск на по-слабата страна да приеме неприемливи условия", посочиха те.

Лидерката на френската крайна десница Марин Льо Пен Снимка: Twitter/Insajder_net

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