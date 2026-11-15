72 нобелови лауреати настояват ЕС да отдели поне 200 млрд. евро за наука

Общо 72 нобелови лауреати (по данни към 13 ноември) са се присъединили към отворено писмо до държавните и правителствените ръководители на страните от Европейския съюз. В него те настояват за бюджет от най-малко 200 млрд. евро по текущи цени за следващата Рамкова програма на ЕС за научни изследвания и иновации (FP10). Това съобщават от Инициативата за наука в Европа (Initiative for Science in Europe).

Във важен етап от преговорите за дългосрочния бюджет на ЕС за периода 2028–2034 г. нобелови лауреати от Европа и други части на света изразяват тревогата си от предложеното намаляване на средствата за бъдещата европейска научноизследователска програма.

В съвместното си писмо учените подчертават, че научното лидерство на Европа, конкурентоспособността на нейната индустрия и технологичното ѝ бъдеще зависят от устойчивите инвестиции в научни изследвания.

Лауреатите призовават европейските лидери да гарантират амбициозна и независима програма, която да обхваща целия спектър на научното развитие – от фундаменталните изследвания и подкрепата за научните кариери до съвместните изследователски проекти и иновациите.

Първоначалното предложение на Европейската комисия предвижда бюджет от 175 млрд. евро за FP10. В преработения вариант за преговори, представен от ирландското председателство на Съвета на ЕС на 10 октомври 2026 г., сумата е намалена до приблизително 158 млрд. евро.

В отвореното писмо нобеловите лауреати настояват финансирането на програмата „Хоризонт Европа" (FP10) за периода 2028–2034 г. да бъде увеличено до минимум 200 млрд. евро по текущи цени, пише БТА. В подкрепа на искането си те се позовават и на призива на Марио Драги за удвояване на бюджета на Рамковата програма на ЕС за научни изследвания.