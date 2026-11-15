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72 нобелови лауреати настояват ЕС да отдели поне 200 млрд. евро за наука

Валентин Хаджиев

Редактор: Валентин Хаджиев

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Учените предупреждават за риска от намаляване на бюджета на следващата европейска рамкова програма за научни изследвания и настояват за по-големи инвестиции в научното развитие. Снимка: Пиксабей
Учените предупреждават за риска от намаляване на бюджета на следващата европейска рамкова програма за научни изследвания и настояват за по-големи инвестиции в научното развитие. Снимка: Пиксабей

Общо 72 нобелови лауреати (по данни към 13 ноември) са се присъединили към отворено писмо до държавните и правителствените ръководители на страните от Европейския съюз. В него те настояват за бюджет от най-малко 200 млрд. евро по текущи цени за следващата Рамкова програма на ЕС за научни изследвания и иновации (FP10). Това съобщават от Инициативата за наука в Европа (Initiative for Science in Europe).

Във важен етап от преговорите за дългосрочния бюджет на ЕС за периода 2028–2034 г. нобелови лауреати от Европа и други части на света изразяват тревогата си от предложеното намаляване на средствата за бъдещата европейска научноизследователска програма.

В съвместното си писмо учените подчертават, че научното лидерство на Европа, конкурентоспособността на нейната индустрия и технологичното ѝ бъдеще зависят от устойчивите инвестиции в научни изследвания.

Лауреатите призовават европейските лидери да гарантират амбициозна и независима програма, която да обхваща целия спектър на научното развитие – от фундаменталните изследвания и подкрепата за научните кариери до съвместните изследователски проекти и иновациите.

Първоначалното предложение на Европейската комисия предвижда бюджет от 175 млрд. евро за FP10. В преработения вариант за преговори, представен от ирландското председателство на Съвета на ЕС на 10 октомври 2026 г., сумата е намалена до приблизително 158 млрд. евро.

В отвореното писмо нобеловите лауреати настояват финансирането на програмата „Хоризонт Европа" (FP10) за периода 2028–2034 г. да бъде увеличено до минимум 200 млрд. евро по текущи цени, пише БТА. В подкрепа на искането си те се позовават и на призива на Марио Драги за удвояване на бюджета на Рамковата програма на ЕС за научни изследвания.

Учените предупреждават за риска от намаляване на бюджета на следващата европейска рамкова програма за научни изследвания и настояват за по-големи инвестиции в научното развитие. Снимка: Пиксабей

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