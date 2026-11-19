Историята на една светиня и загадката на изгубените мощи

Всяка година на 24 май български делегации посещават базиликата “Сан Клементе”, за да отдадат почит на свети Кирил Философ. Според историческите свидетелства именно тук през 869 г. е погребан Константин-Кирил Философ, създателят заедно с брат му Методий на славянската книжовна традиция.

Но какво точно се намира днес в неговия гроб? Цялото тяло на светеца, част от останките му или само място, свързано с паметта за него?

Отговорът е по-сложен, отколкото изглежда. Според официалния сайт на базиликата следите на мощите били изгубени, но през 1963 г. бил открит фрагмент, приписван на Кирил, който папа Павел VI поставил в “Сан Клементе”. Същевременно археолозите не са постигнали единодушие за точното местоположение на първоначалния гроб.

Кирил умира в Рим на 14 февруари 869 г. на 42-годишна възраст. Преди това двамата братя пристигат във Вечния град с мощите на свети Климент, открити от Кирил в Крим. Папа Адриан II ги посреща тържествено, а славянските богослужебни книги получават одобрението на Римската църква.

Според енцикликата Grande munus на папа Лъв XIII от 1880 г. Методий искал да отнесе тялото на брат си в родината им, изпълнявайки желанието на майка им. Римляните обаче настоявали Кирил да остане в града. В крайна сметка той бил погребан с големи почести в базиликата “Сан Клементе” близо до мощите на свети Климент. Средновековното житие, известно като Legenda Italica, описва погребението от дясната страна на олтара. Именно този детайл впоследствие се превръща в отправна точка за археологическите търсения.

През 1863 г., в навечерието на хилядолетието от мисията на Кирил сред славяните, археологът Джовани Батиста де Роси започва да публикува сведения за търсенето на гроба. Интересът е подхранен от по-ранна инициатива на папския нунций Де Лука, който още през 1858 г. поставя въпроса за откриването му.

При разкопките в старата базилика

е открита тухлена

структура близо до олтара

По основата ѝ личат следи от мраморна облицовка, а размерите ѝ позволяват да се предположи, че е била предназначена за саркофаг. Де Роси допуска, че това може да е гробът на Кирил, но е предпазлив:

откритието е само

предположение, а не

окончателно доказателство При изследването на близките стенописи той съобщава и за фрагмент от надпис, който прочита като името CIRIL - Кирил. Самият археолог обаче признава, че надписът не е достатъчен, за да потвърди безусловно идентификацията. Тази предпазливост е особено важна. Днес често се говори за “гроба на свети Кирил”, сякаш местоположението му е установено окончателно. Историята на археологическите проучвания показва, че първоначалната идентификация е била хипотеза още при самия Де Роси.

Как предполагаемият гроб се превръща в място на поклонение? През 1929 г. по повод 1060-годишнината от смъртта на Кирил скулпторът Любомир Далчев и архитектът Нено Ямантиев поставят мозайка над предполагаемия гроб. Надписът го определя като място на погребението на свети Кирил, а паметникът постепенно придобива значение за българските поклонници.

През 1952 г. словашки емигранти поставят над предполагаемия гроб мраморна олтарна плоча, с което допълнително подчертават неговия култов статут. Така едно археологическо предположение се превръща във видимо и разпознаваемо място на почит.

Тъкмо тук се появява съществената идея на проф. Красимир Станчев от Трети римски университет. В изследването си “Кирил и Методий в Рим и в паметта на Рим” той използва понятието “места на паметта”, разработено от френския историк Пиер Нора. Това са места, в които материалната история, символите, надписите и колективната памет се преплитат и оформят представата на една общност за собственото ѝ минало.

От тази гледна точка значението на мястото не зависи единствено от това дали под него със сигурност лежат останките на светеца. То се е превърнало в средище на Кирило-Методиевата памет, защото поколения хора са го почитали, обозначавали и свързвали със своята история.

През XX век изследователи предлагат и друго възможно местоположение на гроба - в близост до олтара, под стенопис в старата базилика. Джон Озбърн развива тази хипотеза през 1979 г., като допуска, че саркофагът на папа Адриан II, в който според средновековните сведения е бил положен Кирил, може да се е намирал там.

Стенописът е свързван с темата за възкресението, но отделни изследователи предлагат различни тълкувания на изобразените фигури. Джузепе Вилперт например предполага, че една от тях може да представлява Кирил, а друга - брат му Методий. Тези идентификации обаче не са безспорни.

През 2025 г. Александър Стойков публикува ново изследване в научното списание “Епохи” на Великотърновския университет “Св. св. Кирил и Методий”, в което преразглежда хипотезите за местоположението на гроба и интерпретацията на стенописа. Той защитава възможността първоначалното погребение да се намира близо до олтара, а не под традиционно почитания тухлен гроб в южния кораб.

Нито една от тези хипотези обаче не доказва чрез изследване на човешки останки къде се намира тялото на Кирил днес.

Когато по времето на Наполеон е обявено създаването на Първата римска република (1798-1799), много от Римските базилики са опразнени. Църковни ценности се изземват и в “Сан Клементе”, а мощите и други предмети са преместени в римската “Киеза Нуова”. Според реконструкцията на проф. Станчев през същата година саркофагът, приписван на Кирил, бил отворен в присъствието на нотариус, който записал наличието на прах и няколко кости. След това той отново бил запечатан. По-късно

следите на

мощите се губят

През 1963 г. тогавашният приор на манастира, а по-късно префект на Ватиканската апостолическа библиотека проф. Леонард Бойл успява да открие в град Реканати, област Марке, фрагмент, приписван на светеца. Той се съхранявал в частната капела на аристократичната фамилия Античи-Матеи. Реликвата е върната в Рим, а папа Павел VI я поставя в базиликата на 17 ноември същата година.

Това е най-важното събитие за съвременната история на мощите. То обяснява защо базиликата продължава да бъде място на поклонение, но не доказва, че цялото тяло на Кирил е било открито или че всички негови останки се намират там.

Днес в “Сан Клементе”

се съхранява фрагмент

от мощи,

приписвани на свети Кирил. Мястото, което традиционно се почита като негов гроб, обаче не може да бъде обявено за безспорно установено първоначално погребение. Археологическите проучвания и различните научни хипотези оставят въпроса отворен.

Това не обезсилва значението на поклонението. Напротив, изследването на проф. Красимир Станчев показва как Рим се превръща в едно от най-важните средища на Кирило-Методиевата памет не само за българите, а и за други славянски народи.

Когато на 24 май българските делегации отдават почит в базиликата, те се прекланят пред паметта за светеца, пред неговото духовно дело и пред реликвата, която се съхранява там.