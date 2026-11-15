Хутите са освободили 600 бойци от правителствените сили

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Йеменските бунтовници хуси са освободили 600 бойци от правителствените сили, пленени след възобновяването на боевете между тях през юли.

Това съобщи Международният комитет на Червения кръст (МКЧК), цитиран от Франс прес и БТА.

По-рано днес силите на международното признатото правителство на Йемен, което е подкрепяно от Саудитска Арабия, заявиха, че се оттеглят от район, намиращ се в непосредствена близост до стратегическия проток Баб ел Мандеб, като оставят контрола в ръцете на хусите, които са подкрепяни от Иран, предаде Ройтерс.

Отстъплението на правителството от района на Баб ел Мандеб предоставя на хусите по-голямо влияние над морски път, създавайки силен лост за натиск върху световното корабоплаване, докато Иран продължава да блокира трафика през Ормузкия проток, намиращ се от източната страна на Арабския полуостров.

Този натиск и от двете страни би изолирал още повече основните производители на петрол от Залива от основните им морски маршрути за износ.

Протокът Баб ел Мандеб е един от най-важните и натоварени маршрути в света за глобална морска търговия на суровини и стоки, особено от Азия към Европа през Суецкия канал, намиращ се на територията на Египет, отбелязва АФП.