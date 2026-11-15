Тръмп хвърли вината за спирането на въздушния трафик в САЩ върху Байдън

Президентът на САЩ Доналд Тръмп хвърли вината за спирането на въздушния трафик в страната преди два дни върху своя предшественик на поста Джо Байдън.

В първи свой коментар по темата републиканецът Тръмп определи начина, по който администрацията на демократа Байдън е управлявала авиационния сектор, като катастрофа. "Всичко, до което те се докоснаха, се превърна в хаос", написа президентът на САЩ в своята социална платформа Трут Соушъл.

Той добави, че са били "похарчени безотговорно огромни суми пари, което направи една вече остаряла и нефункционираща система още по-лоша, отколкото беше в началото".

Байдън бе на власт четири години между първия и сегашния втори президентски мандат на Тръмп, отбелязва АФП и БТА.

Преди два дни всички полети в САЩ бяха спряни от съображения за сигурност. Засегнати бяха някои от най-големите летища в света като тези в Ню Йорк, Лос Анджелис и Маями, които обслужват стотици хиляди пътници всеки ден.

Говорител съобщи, че има временен комуникационен проблем, който засяга регионалните центрове за управление на въздушното движение, координиращи полетите между летищата в цялата страна. Те отговарят за контрола на полетите, преминаващи през въздушното пространство на САЩ.

Транспортният министър на САЩ Шон Дъфи отхвърли твърденията, че вината е на правителството, като заяви, че причината за проблема е остарялата технология, а не новите системи.

Мрежата за контрол на въздушното движение в САЩ се е развивала в продължение на десетилетия, което е довело до смесица от стари и нови технологии. В началото на този месец Дъфи обяви планове за постепенно извеждане от употреба до края на 2028 г. на компютърни системи, датиращи от 80-те години на миналия век.

Миналата година Конгресът одобри 12,5 милиарда долара за модернизиране на остарялата комуникационна система на авиационната администрация, а в петък агенцията и Белият дом поискаха от Конгреса допълнителни 30,1 милиарда долара за решаване на други проблеми в системата.

Последният път, когато всички полети бяха спрени, беше през януари 2023 г., след срив в системата за уведомяване на пилотите. Преди това подобна мярка беше предприета след терористичните атаки от 11 септември 2001 г.