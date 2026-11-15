Джил Дохърти, CNN: Путин не би използвал стратегическо, по-скоро тактическо ядрено оръжие

В подобна ситуация никога не можеш да кажеш „никога", защото времето за предупреждение би било приблизително 15 минути. Един президент би трябвало да вземе решение дали да отговори на ядрена атака. А това би засегнало целия свят. Така че говорим за изключително сериозен проблем. Но аз не вярвам, че Владимир Путин би искал да използва ядрени оръжия - стратегическите ядрени оръжия, големите. В същото време част от мен допуска, че той би могъл да използва тактическо ядрено оръжие на бойното поле, по-малкото ядрено оръжие, ако се почувства притиснат до крайност, ако се окаже с гръб до стената.

Това заяви пред Би Ти Ви журналистката от CNN Джил Дохърти - дългогодишен кореспондент на медията в Москва.

""Съществува известен риск. И смятам, че има дори по-голяма вероятност да използва т.нар. мръсна бомба - взривно устройство, което съдържа радиоактивен материал. И веднага след това би обвинил Украйна за случилото се. Това също е възможност. Но пълномащабна ядрена война? Не мисля", категорична бе тя.

Първоначално Дохърти вижда във Владимир Путин реформатор, способен да изведе Русия от хаоса на 90-те години. Но постепенно става свидетел на задушаването на свободните медии, войните в Чечения, трагедията в Беслан и укрепването на авторитарната власт. През февруари 2022 година отразява от Москва началото на пълномащабната руска инвазия в Украйна.

"За мен, като журналист в началото беше важно да разгледам Путин в контекста на управлението на Борис Елцин. Елцин беше много болен, за съжаление страдаше от алкохолизъм, а периодът преди оттеглянето му беше белязан от известен хаос. И тогава се появи Владимир Путин - млад, силен човек. Около него имаше реформатори, хора, които искаха икономически промени. Затова първоначалното ми впечатление беше: „Е, това е интересно. Може би е нещо положително. Може би този човек е организиран и силен." Освен това той говореше правилните неща. Наистина говореше правилните неща - свобода на печата, свобода на изразяване, правна защита, демокрация и така нататък. Когато слушах думите му, всичко звучеше добре", разказа Дохърти.

Мислех си „Добре, това е хубаво". Но много скоро той започна да ограничава свободата на медиите. Мисля, че именно тогава започнах да осъзнавам, че се движи в съвсем друга посока. И мисля, че до известна степен той правеше, а и в момента прави същото със Запада, както подсказва вашата теория, каза още тя.

Журналистката разказа как през 2022 г. редакцията на CNN е напуснала Москва. Периодът определи като наистина труден. Като причина за напускането тя посочи приемането на закон, който забранил на медиите да наричат войната в Украйна "война".

"Беше абсурдно! Това означаваше, че вече не можем да си вършим работата като журналисти. Оттогава не съм се връщала в Русия. И не смятам, че като американка мога да се върна там безопасно. Това е много трудно за мен, защото започнах да уча руски още в гимназията. Учих го години наред. След това продължих в университета, а по-късно бях студентка на обмен в Ленинградския държавен университет. Имам изключително дълга професионална кариера, свързана с Русия - буквално половин век. И бих искала да се върна. Но не мисля, че мога, или че трябва да го направя. Русия днес е съвсем различно място в сравнение с преди 4 г. и половина", коментира журналистката.

"Познавах Анна Политковская. Не мога да кажа, че бяхме близки, но я познавах сравнително добре. Тя плати с живота си. Беше изключително смела жена", каза още тя. За закриването на в. "Новая газета" Дохърти бе категорична: това се случва в Русия на Путин.

"Това е изключително сериозно. Сериозно е за журналистите, които вършат тази работа, но и за руснаците, които имат нужда от истинска информация. Смятам, че закриването на „Новая газета" е трагедия и престъпление. От друга страна, то е и предвидимо, като се има предвид начинът, по който Владимир Путин управлява страната", категорична бе тя.

На фона на последните преговори между Русия и Украйна, които се проведоха в Абу Даби със съдействието на САЩ, Дохърти заяви, че няма никакъв начин НАТО да се изтегли от Европа и да се върне към границите от 1997 г. Това просто няма да се случи, категорична бе тя.

"И мисля, че Путин вероятно също го знае. Но той въпреки това ще постави това искане. Това е неговата тактика на преговори. Притискаш другата страна до стената, поставяш искания, оказваш натиск и може би в крайна сметка успяваш да изкопчиш някаква отстъпка. Мисля, че това е стратегията на Путин. И е изключително важно Западът да каже: „Не, това няма да се случи." Също толкова важно е Европа да участва в преговорите. Разбира се, въпросът как точно ще участва е много сложен, защото днес имаме различни групи и личности, които биха могли да бъдат част от този процес. Но Европа трябва да има глас. Става дума за сигурността на Европа. А доколкото ми е известно, България се намира в Европа, така че това ще засегне и вас. Ще засегне всички държави в Източна и Централна Европа. Изключително важно е да не се дава на Путин онова, за което настоява", допълни журналистката.

Джил Дохърти e американски журналист и университетски преподавател с богат опит от бившия СССР и Русия, който се простира се в десетилетната ѝ кариера за CNN. И до днес тя е анализатор и независим консултант на медията. Била е управляващ редактор за CNN Asia/Pacific. Почти 10 години ръководи бюрото на телевизията в Москва, което е принудена да закрие скоро след началото на войната на Русия в Украйна.

Баща ѝ е агент на ФБР, а тя се влюбва в руския език и литература още като ученичка в разгара на Студената война.