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Естония в последния момент предотвратила палеж на фабрика за дронове от Русия

Албена Арабаджиева

Редактор: Албена Арабаджиева

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Кристен Михал Снимка: X/ @KristenMichalPM
Кристен Михал Снимка: X/ @KristenMichalPM

Естония съобщи, че в последния момент е предотвратила опит за палеж на фабрика за дронове, организиран от руската служба за военно разузнаване (ГРУ).

"През нощта на 14 ноември опит за саботаж, разпореден от ГРУ, беше насочен срещу естонската отбранителна компания "Треод системс" (Threod Systems)", заяви премиерът Кристен Михал в Екс.

"Благодарение на засилените мерки за сигурност и бързата реакция на правоприлагащите органи бяха предотвратени сериозни щети. Нападателите бяха задържани", добави той.

Случаят е от Виимси, северно от Талин. Атаката беше предотвратена благодарение на намесата на екипите за сигурност на компанията, а осем лица, постоянно пребиваващи в Латвия, бяха арестувани, съобщи днес главният прокурор Астрид Аси по време на пресконференция, , предаде Франс прес и БТА.

Премиерът Михал осъди случилото се като "само един епизод от по-широката хибридна война, която Русия води срещу Европа, с цел да намали подкрепата за Украйна и натиска върху Москва".

"Няма да се оставим да бъдем сплашвани. Естония се подготвя за възможността да затвори границата си с Русия, за да намали рисковете за нашето население и за националната ни сигурност", заяви той.

Компанията "Треод системс" произвежда ударни и разузнавателни дронове, посочва АФП.

През август обект на подизпълнителя в отбранителния сектор "Милрем" (Milrem) в Талин стана мишена на опит за палеж и отново бяха арестувани латвийски граждани, припомня АФП.

Кристен Михал Снимка: X/ @KristenMichalPM

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