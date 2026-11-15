Макрон иска Украйна в НАТО, Си отказва да говори за войната с Путин и Тръмп

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Според френския президент Москва отхвърля преговори

Френският президент се застъпи Украйна да стане част от НАТО, като обяви, че страната има своето място в алианса. Това той направи в изявление в социалната мрежа X, обсъждайки бъдещата европейска архитектура на сигурност.

Според Еманюел Макрон съюзниците на Украйна трябва ясно да представят, включително на Русия, своята следвоенна визия и “ние също трябва да уточним какво очакваме от САЩ за дългосрочната сигурност на Европа”.

Според френския лидер Владимир Путин не иска да преговаря и се опитва да разбие Украйна, като засилва ударите с дронове и ракети срещу цивилни и енергийната инфраструктура с наближаването на зимата.

“Това означава, че трябва да продължим финансовата си подкрепа и да помагаме на Украйна да защити населението, електроцентралите и мрежите си”, каза той.

Макрон смята, че тези, които искат да ограничат средствата за Киев, целят да тласнат страната към несправедлив мир.

“Това е рецепта за следваща война

Това не може да бъде позицията на Франция”, написа още президентът. Според западни издания част от изказването му е насочено към Марин Льо Пен, която възнамерява да прекрати финансовата помощ за Киев, ако бъде избрана за президент.

“Украйна, която разполага с най-голямата конвенционална армия в Европа, има ключова роля в НАТО - организация, в която тя напълно заслужава своето място”, допълни Макрон.

Русия категорично се противопоставя на присъединяването на Украйна към НАТО, разглеждайки евентуалното разширяване на алианса по границите му като заплаха за националната си сигурност.

Китайските власти пък са възразили срещу обсъждането на войната на тристранна среща между Владимир Путин, Доналд Тръмп и Си Дзинпин, твърди Ройтерс. Очаква се лидерите да се срещнат в четвъртък в китайския град Шънджън, където ще присъстват на срещата на върха на форума Азиатско-тихоокеанско икономическо сътрудничество (АТИС).

“Срещата ще бъде интересна във всеки случай и, разбира се, ще привлече вниманието на всички по света”, заяви прессекретарят на руския президент Дмитрий Песков.

Същевременно Пентагонът преразглежда плановете си за намаляване на американското военно присъствие в Европа, пише Bloomberg. Вместо очакваното изтегляне на до 25 000 войници, сега се обмисля съкращение с приблизително 5000. По-голямата част от

изтеглените военни ще са от Германия,

където се намира най-големият американски контингент. Междувременно се планира засилване на американското присъствие на източния фланг на НАТО.

Окончателното решение ще бъде на Доналд Тръмп. Шефът на Пентагона Пийт Хегсет трябва да му представи препоръки на 1 декември. Специалният представител на Тръмп в НАТО Мат Уитакър заяви, че не очаква значително съкращаване на американските сили.