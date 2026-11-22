Над 100 хиляди, сред които и Илон Мъск, искат Дженсън Хуанг отново да бъде шеф на Nvidia

Ръководители на големи компании наемат детективи, консултанти по сигурността и елитни сватовници, за да се предпазят от изнудване, изтичане на информация и опити за индустриален шпионаж чрез романтични връзки. За първите срещи им се определят дискретни места, самоличността им се крие и дори се наемат статисти. Това пише The Wall Street Journal (WSJ), след като шефът на Nvidia Дженсън Хуанг подаде оставка заради любовните си афери с предполагаема китайска шпионка и две негови колежки.

Според WSJ защитата на личния живот на висшите ръководители на големи компании се е превърнала в отделен бизнес. Ейми Андерсен, основател на Linx Dating - фирма, свързваща потенциални партньори с представители на технологичната индустрия, твърди, че кандидатите се проверяват и подписват споразумения за неразкриване на информация. Андерсен описва това като създаване на контролирана среда за запознанства, в която тя действа като вид бодигард за своите клиенти. Цените на услугите започват от 75 000 долара и стигат до 500 000 долара.

Сватовниците се опитват да скрият не само имената на клиентите си, но и богатството им. Така например Рейчъл Грийнвалд от Greenwald Executive Matchmaking предложила на богаташ с Maserati да наеме Toyota Prius, за да може да пристигне на първата си среща с дискретна кола.

Понякога организирането на срещи изисква необичайни решения. Фирма дори уредила среща за двама известни в частна ложа на стадион по време на концерт. За да не бъдат забелязани на балкона, наели статисти, които да запълнят пространството, създавайки впечатление за група приятели. Богаташите също така избирали малки кафенета през делничните дни за срещи вместо скъпи ресторанти през уикендите.

Експертите извършват и проверки на самите кандидати за партньори. Консултантът по сигурност Дон Авив иска допълнителни 4000 долара за преглед на социалните мрежи и правната история на бъдещ партньор. Според него мениджърите се притеснявали от кражба на интимни снимки и бъдещи публикации в социалните мрежи. В някои случаи професионалните сватовници проверяват дали кандидатите са свързани с политически или социални проблеми, които биха могли да навредят на репутацията на клиента. Авив посочва романтичните капани като един от най-опасните сценарии, при които човек умишлено е примамен във връзка за пари или корпоративна информация. Според консултанта тази заплаха засяга и двата пола.

Същевременно петиция, с която се иска възстановяването на Дженсън Хуанг като главен изпълнителен директор на Nvidia, събра над 108 000 подписа. Милиардерът Илон Мъск е сред подкрепилите я.

The Washington Post (WP) пък твърди, че Хуанг многократно се е шегувал, че е практически невъзможно да му се намери заместник начело на компанията, която ръководи повече от 30 години.

Смята се, че той е изградил система за управление в Nvidia, която е направила компанията до голяма степен зависима от него. Хуанг имал около 60 преки подчинени и вземал ключовите решения лично. Бордът на директорите нямал председател, който да може да оспори решенията му. Освен това и двете му деца заемали ръководни позиции във фирмата. Според WP Nvidia разчита до голяма степен на личните възгледи и връзки на Хуанг.

Експерти смятат, че Хуанг е жонглирал с множество роли в компанията, което ще затрудни намирането на негов заместник. Бившият главен изпълнителен директор на Nvidia е отговорен за технологиите и продуктовото развитие, бизнес стратегията и маркетинга, както и за набирането и развитието на служители.