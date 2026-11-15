Папа Лъв XIV пристигна в Перуанските Анди

Папа Лъв XIV премина през най-сериозното си физическо изпитание след неотдавнашната си операция от рак на белите дробове, пристигайки в намиращата се високо в планината столица на Империята на инките – град Куско в Андите.

Това е последният му пълен ден от обиколката в Южна Америка, съобщи Франс прес, цитиран от БТА.

Седемдесет и една годишният папа, на когото само преди месец бе отстранен част от белия дроб, кацна в древния град, който се намира на повече от 3400 метра надморска височина, което може да затрудни дишането на много от посетителите на обекта.

Папата американец, родом от Чикаго, е живял около 20 години в Перу като мисионер и притежава американско и перуанско гражданство.

Той ще започне пътуването си днес от Чиклайо, където е бил епископ от 2015 до 2023 г., и ще завърши деня в Лима, преди да отпътува утре за Рим.

В Куско Лъв XVI ще посети и археологическия обект на еспланадата на Саксайуаман – древна крепост на инките, разположена на 3700 метра надморска височина, чиито камъни по-късно са били използвани за изграждането на много от църквите в града. Империята на инките е властвала в западната част на Южна Америка от около 1438 до 1533 г., когато испанските конкистадори я унищожават.

Свещеникът Хулио Веласко Пас, говорител на архиепископията в Куско, заяви, че посещението на папата ще подчертае "богатството на нашата вяра, нашата култура и нашите традиции".

People ride motorbikes along the route Pope Leo will travel to reach the Villa Deportiva Regional Ucayali in Peru's Amazon region to celebrate Mass during his 12-day trip to South America, returning to the country where he previously served as a missionary and bishop, in Pucallpa, Peru, November 15, 2026. REUTERS/Daniel Becerril