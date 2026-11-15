Естония затваря всички гранични пунктове с Русия от 1 декември

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Естония ще затвори всички контролно-пропускателни пунктове по границата си с Русия. Мярката ще влезе в сила на 1 декември, обяви днес естонският министър на външните работи Маргус Цахкна, цитиран от Ройтерс.

Агенцията отбелязва, че решението е било взето, след като по-рано днес Талин обвини Москва за опит за палеж на фабрика за дронове.

"Русия трябва да разбере, че враждебните действия срещу Естония водят до последици", написа в социалната мрежа Екс Маргус Цахкна. Той не уточни колко дълго ще остане затворена границата, нито дали е определена крайна дата.

Засега няма коментар от страна на Москва на обвиненията в саботаж, нито на решението за затваряне на границата. Русия обаче многократно е отричала твърдения на европейски държави в саботажни дейности, посочва Ройтерс, цитиран от БТА.

Бивша съветска република, Естония, която членува ЕС и НАТО, е твърд поддръжник на Украйна. Балтийската република има три отворени гранични пункта с Русия.