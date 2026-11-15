Петима пострадаха при пожар на коледен базар в Белгия

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Петима души пострадаха при пожар, избухнал на коледен базар в Ане, Белгия. Двама от ранените са откарани в болница в критично състояние.

Това съобщи кметът Пиер Рондиа, цитиран от ДПА и БТА. Според него огънят е възникнал след взрив на газова бутилка. Пламъците са изпепелили две дървени постройки и са нанесли щети на други две.

Рондиа каза, че прокуратурата разследва причините за пожара.

Коледният базар "Маредсу" в Ане, южно от Брюксел, е много популярен в региона.

Той отвори врати в петък и продължава шест уикенда. Организира се в манастира "Маредсу" и включва над 60 щанда.

От бенедиктинското абатство заявиха, че заради пожара базарът ще остане затворен днес.