Нови протести в Барселона след сблъсъци и арести по време на демонстрация заради жилищната криза

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Стотици хора участваха днес в демонстрация в Барселона. Те искат освобождаването на четирима души, които бяха задържани в сряда вечерта след безредици в периферията на протестно шествие заради жилищната криза.

Проявата, организирана от Организацията на наемателите (COSHAC), премина без сериозни инциденти, съобщиха днес пред ДПА каталунските полицейски сили (Mossos d'Esquadra). Докато COSHAC съобщи в Екс за хиляди участници, градската полиция оцени броя им на около 700.

Съдът нареди предварително задържане без възможност за освобождаване под гаранция за арестуваните. Те са обвинени в умишлено повреждане на имущество, нападения над полицейски служители и нарушаване на обществения ред.

Говорителката на COSHAC Марта Есприу определи задържанията като "политически мотивирани и явно репресивни". Вестник "Периодико" написа, че задържането е "наказателен акт", целящ да отслаби социалните движения. COSHAC заяви, че ще обжалва заповедите за задържане, пише БТА.

В четвъртък каталунският премиер Салвадор Иля описа участниците в размириците като членове на "анархистки и радикални антисистемни групи". Той заяви, че те са се внедрили в демонстрациите, за да предизвикат хаос.

Каталунският министър на вътрешните работи Нурия Парлон ги нарече "шепа престъпници", които "се занимавали единствено с вандализъм".

Началникът на каталунските полицейски сили Силвия Ката заяви, че участниците в размириците принадлежат към радикални, антидържавни движения, чиято единствена цел е "да посеят хаос и страх".

Според говорителя на полицията, с когото се свърза ДПА, към момента няма нови данни относно мотивите и политическата ориентация на участниците в безредиците.

Репортер на телевизионния канал Ер Те Ве Е и профсъюзен деятел в сряда вечерта споменаха за ултраси или крайнодесни екстремисти, които планирали да провалят демонстрацията срещу жилищната криза в Барселона.

Същата вечер участниците и новинарските сайтове също обвиниха "ултраси" и "неонацистки ултраси" за безредиците. Твърдеше се, че те са нападнали и мирно демонстриращи хора.

Към този момент няма изявление от властите относно политическата ориентация на участниците в безредиците.

Лидерът на опозицията Алберто Нунес Фейхо и дясната популистка партия "Вокс" остро разкритикуваха общата стачка, обявена от синдикатите и групите на наемателите срещу жилищната криза, както и заключителните митинги. Фейхо обвини премиера от левицата Педро Санчес, че иска да експлоатира за политически цели жилищната криза.

Протестите се състояха малко повече от две седмици преди предсрочните парламентарни избори, в които Санчес се бори за още един мандат. След като неговата инициатива за засилване на защитата на наемателите се провали в парламента поради съпротивата на дясната опозиция, Санчес обяви предсрочни избори, които ще бъдат произведени на 29 ноември.