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Председателят на молдовския парламент отхвърли иде...

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Председателят на молдовския парламент отхвърли идеята за федерализация на страната

Албена Арабаджиева

Редактор: Албена Арабаджиева

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Молдова. Снимка: Pixabay
Молдова. Снимка: Pixabay

Председателят на парламента на Молдова Игор Гросу отхвърли идеята за федерализация на страната, която според руското независимо издание "Ехо" е обсъждана на мирните преговори за Украйна.

Това съобщава молдовският новинарски портал "Нюзмейкър" (NewsMaker.md), цитиран от БТА.

Това са "идеи, извадени от нафталина", коментира Гросу пред телевизия "ТВР Молдова" и припомни, че европейският курс на Молдова е вписан в нейната конституция.

Според "Ехо" Русия предлага федерализация на страната, при която в Гагаузкия автономен район и Приднестровието да бъдат произведени референдуми за независимост, в случай че Молдова се присъедини към Европейския съюз. Няма официално потвърждение на тази информация, отбелязва "Нюзмейкър".

Молдова. Снимка: Pixabay

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