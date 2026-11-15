Хутите са изстреляли две балистични ракети към летището и финансовия център на Рияд

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Хутите обявиха тази вечер, че са изстреляли две балистични ракети към летището и финансовия център на саудитската столица Рияд, предаде Ройтерс и БТА.

За момента няма реакция от страна на Рияд.

Проиранската йеменска групировка редовно подлага на обстрел Саудитска Арабия, водената от която коалиция подкрепя в конфликта в съседен Йемен международно признатото правителство.

Преди дни небостъргачът „Арамко тауър" в Рияд също стана обект на опит за нападение.

Административната сграда на саудитския петролен гигант „Сауди Арамко" се намира във финансовия район „Крал Абдула".

Преди две седмици йеменските бунтовници хути отново заявиха, че са атакували летището в Рияд.

Смъртоносни атаки на хутите принудиха летището да преустанови работа за две седмици през миналия месец преди частично да възобнови дейността си в края на октомври.

От октомври насам хутите и саудитските сили, които подкрепят йеменското правителство, си разменят удари почти ежедневно след подновяването през юли на конфликта в Йемен. Така беше открит нов фронт във войната в Близкия изток след четири години относително затишие в страната.