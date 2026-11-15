Жена е убита при украински обстрел в окупираната Луганска област

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Жена бе убита при украински обстрел в окупираната Луганска област днес. Дрон е поразил жилищен блок в град Лисичанск. Изпод отломките е било извадено тялото на възрастна жена. Един мъж е бил спасен и получава медицинска помощ в болница.

Това обяви ръководителят на назначените от Русия регионални власти Леонид Пасечник, цитиран от ТАСС и БТА.

Руската противъздушна отбрана е унищожила през последното денонощие 60 безпилотни летателни апарата, насочили се към Москва, сочат изчисления на ТАСС въз основа на данни, предоставени от кмета на столицата Сергей Собянин.

От 8:00 московско (7:00 българско) време днес до 20:00 ч. московско (19:00 ч. българско) време днес над територията на Русия, окупирания Кримски полуостров и акваторията на Черно море са били свалени 230 дрона, съобщиха от Министерството на отбраната на Руската федерация.

Един мъж е бил ранен от отломки от безпилотен летателен апарат в Белгородска област, написаха в приложението Макс от оперативния щаб в руския регион, граничещ с Украйна.

Електроснабдяването в Запорожка област, което бе прекъснато след руска атака е било възстановено, предаде Укринформ, като се позова на изпълняващия длъжността Михайло Семикин.

Руска атака срещу енергиен обект доведе до аварийно спиране на тока в този частично окупиран украински регион, както и в съседната Днепропетровска област.