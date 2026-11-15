Дженсън Хуанг обмисля да се върне начело на Nvidia след разкритията за аферите

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Дженсън Хуанг - бившият изпълнителен директор на технологичния гигант Nvidia обмисля да се завърне на поста си. Новината за това идва, след като Хуанг подаде оставка заради скандал с афера с предполагаема китайска шпионка. Това съобщи изданието Financial Times.

Редица работници в компанията изразиха подкрепа за напусналия си шеф. Намерения да създаде лоби в Силициевата долина за завръщането му, изказа негов доверен съюзник. Той бе категоричен, че ще прави опити да намери подкрепа за Хуанг от Белия дом.

И допълни: Всеки, който има значение в сферата на технологиите, обича Дженсън.

Хуанг заемаше длъжностите главен изпълнителен директор, президент и член на управителния съвет на технологичния гигант.

До скандала се стигна след разузнавателни данни, според които главният изпълнителен директор на Nvidia Дженсън Хуанг е имал връзка с жена, заподозряна в шпионаж в полза на Китай - Алис Хуанг. Това се случило по време на пътуването им към Китай. В понеделник американският президент Доналд Тръмп публично отрече да е знаел за тези твърдения по това време.

По-рано тази седмица бордът на Nvidia обяви, че ще разследва дали Дженсън Хуанг е бил „обект на операция на чуждестранно разузнаване".

Миналата неделя Хуанг публично се извини за извънбрачна връзка, без да назове жената, с която я е имал.

Бордът на директорите на технологичния гигант Nvidia обсъждаше бъдещето на основателя на компанията заради слухове за втора извънбрачна връзка на Хуанг с Кимбърли Пауъл, вицепрезидент на компанията, отговаряща за здравния сектор.

След новините за двете извънбрачни връзки на Хуанг, стана ясно, че вече бившият изпълнителен директор на Nvidia е имал и трета афера. Информацията за третата афера на 63-годишния Хуанг е на Ройтерс, но медията не съобщава името и длъжността на третата жена.