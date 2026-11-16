Почина известният мексикански наркобарон Мигел Анхел Феликс Гаярдо, за който има сериал и песен

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Почина един от най-влиятелните мексикански наркобарони и основател на картела „Гуадалахара" Мигел Анхел Феликс Гаярдо. Той бе известен с прякорите „Шефа на шефовете" и „Кръстника".

Починал е на 80-годишна възраст в болница в град Гуадалахара след полиорганна недостатъчност.

Образът на Мигел Анхел Феликс Гаярдо придоби широка световна популярност чрез сериала на Netflix „Наркос: Мексико" (Narcos: Mexico), в който ролята му се изпълнява от мексиканския актьор Диего Луна. На него е посветена и известната песен наркокоридо El Jefe de Jefes на групата Los Tigres del Norte.

Наркобаронът е страдал от редица заболявания, сред които глухота, частична слепота, проблеми с гръбначния стълб и хронични дегенеративни заболявания, изискващи постоянно медицинско наблюдение.

Преди да навлезе в наркотрафика, той работи като полицай и телохранител на губернатора на Синалоа, което му помага да изгради силни политически връзки и защита.

В края на 70-те години заедно с Рафаел Каро Кинтеро и Ернесто Фонсека Карийо обединява различни трафиканти в мощна организация. Този модел поставя основите на съвременната мексиканска наркомафия.

През 80-те години Гаярдо променя глобалния трафик, като сключва споразумения с колумбийски лидери като Пабло Ескобар. Той превръща Мексико в основен транзитен коридор за кокаин към САЩ.

В неговата организация започват кариерата си бъдещи известни наркобосове, включително Хоакин „Ел Чапо" Гусман. След разпадането на картела „Гуадалахара" от неговите структури се раждат картелите „Синалоа", „Тихуана" и „Хуарес".

Падението му започва след отвличането, изтезанията и убийството на агента под прикритие от американската служба ДЕА Енрике „Кики" Камарена през 1985 г. Случаят предизвиква огромен дипломатически натиск от Вашингтон върху мексиканските власти. Гаярдо е арестуван през април 1989 г. и осъден на 40 години затвор за наркотрафик и убийство.

Заради сериозни здравословни проблеми през 2014 г. е преместен в затвор с по-лек режим, а по-късно получава и разрешение за домашен арест, преди отново да бъде под строг надзор.