Русия е прехванала 139 украински дрона, насочени към Москва през нощта

Руската противовъздушна отбрана е прехванала 139 дрона, насочени към Москва през нощта.

Това съобщи кметът на руската столица Сергей Собянин. „Специалисти от службите за спешна помощ работят на мястото, където са паднали отломките", посочи кметът в едно от съобщенията си в Телеграм.

Атаката е извършена броени дни преди предстоящата среща на руския президент Владимир Путин с американския и китайския му колега Доналд Тръмп и Си Дзинпин в Китай.

Атакувани са руски нефтохимически завод, петролна рафинерия и военно производствено предприятие.

След Москва и Вашингтон, че Си Дзинпин ще се срещне с Тръмп и Путин в четвъртък в град Шънджън, в кулоарите на срещата на върха на Организацията за азиатско-тихоокеанското икономическо сътрудничество. Това ще бъде първата тристранна среща на лидерите на трите страни, но според американски представители е малко вероятно войната в Украйна да бъде обсъдена.

Китайското Министерство на външните работи не предостави подробности за дневния ред. Според представители на Вашингтон Тръмп възнамерява да обсъди намаляването на ядрените оръжия и конфликта с Иран, но не се очаква да повдигне въпроса за руската военна агресия срещу Украйна.