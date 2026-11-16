Принц Хари пред украински войници: Вие ще спечелите войната с Русия

Принц Хари направи изненадващо посещение в Украйна през уикенда, където се срещна с ранени военнослужещи, ветерани и медицински екипи. По време на визитата си в западния град Лвов херцогът на Съсекс подкрепи украинския народ изрази увереност, че страната ще спечели войната срещу Русия.Той пред присъстващите: „Ще спечелите войната".

Пристигането на Хари в събота бележи четвъртото му посещение в Украйна от началото на руската инвазия. Той посети специализирания медицински център Superhumans, който предоставя лечение, протезиране и рехабилитация на пострадали от войната, съобщава "Дейли мейл".

Принцът взе участие и в първата международна конференция за военни травми, организирана в Общоукраинския център за лечение на военни травми. Форумът е посветен на съвременните методи за лечение и възстановяване на хора, пострадали от бойни действия.

„Всеки път, когато се връщам в Украйна, се чувствам добре приет. Усещам топлина и подкрепа. Ще спечелите войната и след това ще имате възможност да изградите успешно бъдеще", заяви Хари пред участниците.

Той подчерта, че натрупаният от Украйна опит в лечението и рехабилитацията на ранени военнослужещи и цивилни ще бъде от ключово значение за възстановяването на страната след края на войната.

По време на посещението си херцогът наблюдава състезание по ръгби в инвалидни колички, в което участниците се борят за място в украинския отбор за следващите Игри на непобедимите (Invictus Games). Хари дори се включи в игра на пикълбол и се срещна с организаторите на украинското участие в спортния форум.

Украйна планира да изпрати рекордните 60 състезатели на изданието през 2027 г., което ще се проведе в Бирмингам, Великобритания.

Особено емоционална беше срещата на принца с Валерий Одайник – бивш участник в Игрите на непобедимите в Канада през 2025 г., който е загубил единия си крак. Двамата се прегърнаха, а Хари с изненада научи, че ветеранът все още е на активна военна служба.

„Кога намирате време да тренирате?", попитал принцът.

Одайник му разказал, че именно участието му в Invictus Games е поставило началото на спортната му кариера и продължава да бъде основна мотивация за него.

По-късно Хари заяви пред ранени ветерани, присъединили се към движението Invictus, че след победата на Украйна ще бъде готов да подкрепи страната в организирането на собствени Игри на непобедимите.

„Когато войната приключи и Украйна победи, ще бъдем готови да ви подкрепим в организирането на Invictus Games", каза той.

Принц Хари посети Украйна за последно през април 2026 г., непосредствено след пътуването си до Австралия със съпругата си Меган, херцогинята на Съсекс.

По време на предишната си визита той подчерта, че не е в страната като политик, а като войник, който разбира значението на службата и като хуманитарен деятел. Тогава отправи и призив към руския президент Владимир Путин да прекрати войната, като обвини руските сили в извършване на масови убийства и изтезания.

През септември 2025 г. Хари посети за втори път Украйна, като тогава беше в Киев. Само два дни преди пристигането му градът беше подложен на руски ракетни удари. По време на визитата си принцът обеща да направи всичко възможно, за да помогне на ранените украински военнослужещи.

Първото му посещение в страната беше през април 2025 г., отново в Лвов. То беше обявено едва след като херцогът вече беше напуснал Украйна от съображения за сигурност.

Хари е вторият член на британското кралско семейство, посетил Украйна след началото на руската инвазия през 2022 г. Неговата леля Софи, херцогинята на Единбург, беше първата представителка на британската монархия, посетила страната след началото на войната. Тя направи необявено посещение в Киев през 2024 г.