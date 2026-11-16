Изписаха от болницата австралийската депутатка, която загуби двата си крака

Изписаха от болницата австралийската депутатка Хелън Хейнс, която загуби двата си крака. Тя беше блъсната умишлено два пъти с автомобил пред офиса си на 19 октомври.

В публикация в социалните мрежи Хелън Хейнс сподели, че е „изпълнена с благодарност" за професионалните и състрадателни грижи на медицинския екип в Мелбърн. Тя благодари и за хилядите пожелания за оздравяване от цяла Австралия и света.

Според съпруга й Фил Хейнс възстановяването ѝ ще бъде продължително и трудно, но тя е била решена да се пребори с последствията от нападението.

След инцидента Хейнс беше транспортирана с хеликоптер в критично състояние в болница в Мелбърн. Лекарите се наложи да ампутират първо левия, а на следващия ден и десния ѝ крак.

На 19 октомври 2026 г. Хейнс беше блъсната умишлено два пъти с автомобил пред офиса си. За нападението е обвинен 43-годишният Брендан Нюджънт, за когото негови близки споделят, че е семеен приятел на депутатката от над 20 години.

Преди да влезе в политиката, Хейнс завършва образованието си в университетите Дийкин, Нов Южен Уелс и Университета в Упсала. Тя има дългогодишен опит в сестринските и акушерските грижи, както и в академичните изследвания в сферата на селското здравеопазване.

През 2019 г. тя печели мястото в парламента за район Инди, наследявайки друг независим депутат – Кати Макгоуън, и остава активен защитник на регионалните общности, здравеопазването и прозрачността в управлението.