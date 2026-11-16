Украйна и ЕС подготвят пакет от спешна зимна помощ за Киев - генератори, зарядни станции и автобуси

Пакет от спешна зимна помощ, насочен към справяне с последиците от руските удари по критичната инфраструктура, подготвят Украйна и Европейският съюз. Това обяви в Телеграм украинският министър-председател Сергий Корецки, цитиран от Укринформ.

Помощта е предназначена за защита и поддържане на жизненоважни услуги в Киев, Днипро, Запорожие, Харков, Одеса и други засегнати градове. Основните елементи в пакета обхващат доставки на генератори и зарядни станции за компенсиране на прекъсванията в електрозахранването, осигуряване на автобуси за нуждите на градския и междуградския транспорт, както и спешна помощ за възстановяване и изграждане на мостове и понтонни преходи, които да гарантират надеждна връзка между двата бряга на река Днипро.

Според премиера руските нападения срещу електропроводи и подстанции в Запорожка и Днепропетровска област са оставили стотици хиляди хора без ток. Положението е изключително тежко и след всяка подобна атака електротехниците правят всичко възможно, за да възстановят енергоснабдяванетоe, пише той.

"В Брюксел ще разговарям с председателя на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен, за да се разберем за основните детайли. Очаквам решението да бъде взето и първите доставки да достигнат до Украйна колкото се може по-скоро", пише още Сергий Корецки.