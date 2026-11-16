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11 загинаха при пожар в сграда на туристическия остров Пукет

Виктория Костова

Редактор: Виктория Костова

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Остров Пукет в Тайланд.
Остров Пукет в Тайланд. Снимка: 24 часа

11 души загинаха при пожар в четириетажна сграда с търговски обекти на туристическия остров Пукет в Южен Тайланд. Има и 16 ранени. 

Пожарът се е разразил в 3:30 ч местно време  в сграда с ресторанти и жилища. Причините за пожара се разследват, а 16 души, които са вдишали дим или са получили наранявания от строшени стъкла, бяха настанени в болница.

"На пожарникарите им отне два часа да овладеят пожара, като по-късно те откриха телата на 11 души. Сред тях има както тайландци, така и граждани на Мианма", разказа полицай от окръг Патонг в Пукет. 

Въпросът с безопасността в баровете и нощните клубове в Тайланд отдавна поражда притеснения. През юли тази година бар, препълнен с посетители, избухна в пламъци заради късо съединение, като по данни на властите загинаха около 40 души. По време на новогодишните празници през 2009 г. пожар в дискотека в тайландската столица Банкок отне живота на 67 души, а над 200 бяха ранени. 

Остров Пукет в Тайланд.

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