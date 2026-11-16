Гърция на второ място по износ на маслини, изпреварва я Испания

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Гърция заема второ място в света по износ на трапезни маслини, като реализира близо 90% от вътрешното си производство на международните пазари. Изпреварва я Испания.

Гръцките трапезни маслини се продават в над 100 държави по целия свят. Най-търсените на външните пазари гръцки сортове са черните маслини Каламата и едрите зелени маслини от Халкидики.

Според данни, изнесени от Общогръцката асоциация на преработвателите и износителите на трапезни маслини, през първата половина на тази година износът отбелязва спад от 2,25 процента като обем и 0,99 процента като стойност след продължило десетилетие на растеж.

През 2025 г. е отбелязан исторически рекорд, сочат последните данни. Тогава износът е достигнал 282 025 тона на стойност приблизително 871,4 милиона евро. В периода между 2015 и 2025 г. стойността на износа се е увеличила с около 115 процента, а обемът – с 61 процента.