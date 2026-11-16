Естония създава виртуална държава за оцеляване при руска окупация

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Естония се подготвя за сценарий, при който дори загубата на контрол над собствената ѝ територия няма да означава край на функционирането на държавата

Естония разработва безпрецедентна стратегия за оцеляване на държавата в случай на военна инвазия, която ще позволи на правителството да продължи да управлява страната и да предоставя административни услуги дори ако територията ѝ бъде окупирана от чужда армия, съобщи " Политико".

Планът предвижда държавните цифрови услуги да могат да функционират изцяло от чужбина чрез защитени облачни платформи. Идеята е институциите да продължат работа дори ако центровете за данни бъдат унищожени или вражески войски навлязат на естонска територия.

Балтийската държава с население от около 1,3 милиона души споделя 294-километрова граница с Русия и се смята за потенциална мишена при евентуална руска военна агресия срещу страна от Европейския съюз.

Естонските служби за сигурност многократно са предупреждавали за хибридната война, която Москва води срещу европейски държави. Талин обвинява Русия в организиране на кибератаки, саботажи, опити за палежи и повреждане на подводни комуникационни кабели.

„Искаме да можем да преминем към облачни услуги, независимо дали центровете за данни са унищожени, или на наша територия вече има чужди войски и не можем да управляваме оттам", обяснява Тону Грюнберг, един от архитектите на новата стратегия и бивш заместник-генерален секретар по цифровата инфраструктура и киберсигурността в Министерството на правосъдието и цифровите въпроси.Естония вече разполага с резервно копие на своята държавна информационна система в т.нар. „дигитално посолство" в Люксембург. То представлява защитено копие на основната цифрова инфраструктура на страната, включително регистрите на гражданите, имотните регистри и законодателството.

Новата стратегия обаче отива значително по-далеч. Целта е не просто информацията да бъде съхранена, а държавата да може реално да продължи да функционира от чужбина.

„Сега искаме наистина да бъдем онлайн, независимо какво се случва. Всички критично важни услуги трябва да останат достъпни. Всичко трябва да продължи да работи", заявява Грюнберг.

Правителството разработва защитени приложения и системи, които ще използват облачните платформи на технологични компании като Microsoft Azure и Amazon Web Services, както и собствената държавна облачна инфраструктура на Естония.

Системата ще бъде внедрена както в дигиталното посолство в Люксембург, така и на други места в Европа.

Алан Алмере, съветник по IT архитектура и инфраструктура в Министерството на правосъдието и цифровите въпроси, обяснява пред POLITICO, че целта е последствията от най-тежките възможни сценарии да бъдат сведени до минимум.

По думите му никоя държава не може да предвиди или предотврати всички рискове, затова е необходимо да разполага със сигурна основа, от която да възстанови цифровите си институции дори след мащабна катастрофа.Естония започва да изгражда подобна защита още след мащабните кибератаки през 2007 г. Тогава страната беше подложена на 22-дневна вълна от нападения, които блокираха значителна част от държавните и търговските онлайн услуги.

Естонските власти впоследствие обвиниха Русия за атаките, които се превърнаха в един от първите големи примери за мащабна кибератака срещу цяла държава.

Инцидентът принуди Талин да преразгледа из основи своята цифрова инфраструктура. Днес Естония е определяна като една от най-дигитализираните държави в света, като голяма част от административните услуги се предоставят онлайн.

„Естония предприе изключително напредничав подход към дигитализацията на държавните услуги", коментира Джоузеф Ярнецки, старши изследовател в британския мозъчен тръст Royal United Services Institute (RUSI).

Според Алмере основната цел на новия план е страната никога да не се оказва в ситуация, в която трябва да започва изграждането на държавната си инфраструктура от нулата.Необходимостта от подобна стратегия става все по-очевидна на фона на войната в Украйна и атаките срещу критична инфраструктура.

Миналия месец украинските сили нанесоха удари по три центъра за данни на руската компания Yandex. Случаят показа колко важна е цифровата инфраструктура за функционирането на съвременните държави и как унищожаването ѝ може да има последици, сравними с атаките срещу електроцентрали и други стратегически обекти.

Доскоро основният подход към цифровата сигурност беше държавите да съхраняват информацията си на собствена територия и да изграждат центрове за данни под национален контрол.

Сега обаче страните, изправени пред повишен риск от военен конфликт, започват да търсят по-различен модел – разпределяне на цифровата инфраструктура между няколко сигурни държави, така че една атака да не може да парализира цялата система.

В четвъртък Великобритания и Норвегия обявиха, че проучват възможността да съхраняват взаимно защитени държавни данни чрез създаването на собствени „дигитални посолства".

Естония също залага на партньорства със сигурни трети държави и международни съюзи, вместо да разчита единствено на физически контрол върху цялата си инфраструктура.

Допълнителен аргумент за диверсификацията са и мащабните технически сривове при големите доставчици на облачни услуги. Подобни инциденти могат да засегнат едновременно компании и държавни институции по целия свят, което показва рисковете от зависимостта от един технологичен доставчик.Естонската стратегия не се ограничава само до физическото съхранение на държавната информация извън страната.

Според Алмере първото предизвикателство е било да се гарантира, че държавните данни няма да изчезнат при евентуална катастрофа. Следващата стъпка е да се осигури възможност държавата да продължи да работи с тях дори в условията на криза.

Талин вече планира и още по-дългосрочна защита – информацията да остане разбираема и използваема дори след десетилетия, независимо от промените в технологиите.

Така Естония се подготвя за сценарий, при който дори загубата на контрол над собствената ѝ територия няма да означава край на функционирането на държавата.