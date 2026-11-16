Всички осъдени за убийството на Борис Немцов вече вероятно са на свобода

Всички осъдени за убийството на Борис Немцов вероятно са на свобода, четирима от тях предсрочно, установи разследване на интернет платформата „Проект". Това е улеснено от механизма за изпращане на затворници да се бият в Украйна.

От петимата осъдени за убийството на Немцов само един е освободен след изтърпяване на присъдата си.

Това е Хамзат Бахаев, който е осъден на 11 години. Съдът не е определил напълно ролята му в групата за убийства. Известно е, че е живял с двама от извършителите. Бахаев е излежал по-голямата част от присъдата си в Кирово-Чепецк, Кировска област, а през юли 2024 г. е преместен в чеченска наказателна колония в село Чернокозово, според неговия иск, подаден в Московския градски съд, където се оплаква от забавянето на преместването му. Присъдата на Бахаев е изтекла през пролетта на 2026 г.

Трима осъдени са подписали договори за участие във войната, съобщи източник пред „Проект". Това са основните извършители на престъплението, Заур Дадаев и Анзор Губашев (които, дори и условно освободени, не са били свободни съответно до 2028 и 2027 г.), както и Шадид Губашев, който е следил Немцов и след убийството е помогнал на убийците да избягат (присъдата му е трябвало да изтече през 2031 г.; молбата му за условно освобождаване не е била обявена). Данните, събрани от „Проект", косвено подкрепят тази теория.

Заур Дадаев е излежавал присъда в наказателна колония в Иркутск от 2022 г., където, според изтекли данни, се е върнал на работа в шивашка фабрика през април 2023 г. На 24 октомври 2024 г. в личното му досие се появява бележка, указваща уволнението му „поради преместване", но „Проект" не открива изтичания, показващи преместване в друга затворническа зона. Но 98 затворници от същия затвор в Иркутск, които са подписали договори, са отишли ​​на война в Украйна и са починали там, са били освободени от наказателната колония с подобно обяснение – „поради преместване".

Допълнително доказателство в подкрепа на теорията за освобождаването на Дадаев е дългът му от над 900 000 рубли към Сбербанк. През деветте години, прекарани в затвора, базите данни не показват никакви индикации, че Федералната служба за съдебни изпълнители (ФССП) се е опитвала да събере парите от длъжника, пише „Проект". През април 2026 г. обаче Шелковският клон на ФССП за Чечня е образувал изпълнително производство срещу Дадаев за 1,2 милиона рубли (вероятно първоначалният дълг плюс неустойки). До есента на 2026 г. Дадаев е изплатил дълга. Окончателното доказателство за освобождаването на Дадаев може да се намери в следната новина. Бивш служител на Федералната служба за съдебни изпълнители, който говори с „Проект" при условие за анонимност, обясни, че когато несъбраният дълг на осъден е обявен за „освободен", това означава, че лицето е освободено и или доброволно е изплатило парите, или част от имуществото му е била иззета в полза на ищците. Шадид Губашев е преместен в наказателната колония Чернокозово в Чечня през 2021 г. Според изтекли документи, прегледани от „Проект", той е бил регистриран там от 2021 до 2022 г. Вероятно е бил освободен след това, пише „Проект".

Що се отнася до Анзор Губашев, изтекли документи показват, че през декември 2024 г. регистрираният му адрес е все още в същата наказателна колония Чернокозово в Чечня, откъдето очевидно е бил освободен.

Публично е съобщено за освобождаването на друг осъден. Това е Темирлан Ескерханов, който е осъден на 14 години затвор. Той е бил член на групата за убийства, прекарал е нощта в апартамента им и е участвал в срещи преди убийството. Пет години преди изтичането на присъдата му, през пролетта на 2024 г., той напуска затворническата колония. Това е публично обявено през август.

ТАСС, позовавайки се на източник, съобщи по това време, че билетът на Ескерханов за свобода от затворническата колония в Ставропол е бил договор с Министерството на отбраната. Според изтекли документи, прегледани от „Проект", месец преди доклада на ТАСС Ескерханов е получил нов руски паспорт в службата на Министерството на вътрешните работи в Донецк.

В дуго разследване "Проект" твърди, че трима обвиняеми по делото за убийството на Борис Немцов, освободени от затвора под претекст, че са изпратени на война, всъщност са се укрили в Чечня и водят обикновен живот там.

Според източник на изданието, при освобождаването им е било поставено условието: „Никой не трябва да знае, че сте свободни, иначе ще бъдете върнати в затвора."

Заур Дадаев, Анзор и Шадид Губашев живеят тайно в Чечня, съобщи източник на „Проект". Първите двама са били основните извършители на убийството, докато Шадид Губашев е следил Немцов и след убийството е помогнал на убийците да избягат.

И тримата водят обикновен цивилен живот – имат семейства и планират да си купят собствени домове, добави източникът на „Проект". След освобождаването си от затвора Дадаев е регистриран в село Юкарчой в Чечня, според изтекли документи, разгледани от „Проект". Тази слабо населена, планинска, гориста местност, в която има само няколко жилищни сгради, е на приблизително 80 километра от Грозни и на 20 километра от границата с Дагестан. Беной, родовото село на клана Кадиров, се намира на 8 километра от Юкарчой.

Докато е все още в затвора, Дадаев се жени за 36-годишната Ирсана Мукаева, която работи в отдела за експертни оценки на правния отдел на администрацията на Кадиров от 2018 г. (звеното следи за съответствието на републиканските разпоредби с руското законодателство). На 24 октомври 2024 г., денят на освобождаването на Дадаев, той и Мукаева имат дъщеря Айша.

Друго изтичане на информация, отнасящо се до „Заур Шарипович Д.", показва, че двойката вече е заедно и на свобода. (най-вероятно собственикът на сметката е Дадаев) е открил лична сметка, свързана с мобилния телефонен номер на Мукаева, в държавната Промсвязьбанк, която обслужва руски военни.

Шадид Губашев също се ожени след освобождаването си. През октомври 2024 г. той се ожени за Амнат Абалаева, която беше държана в следствения арест № 1 в Грозни до юли 2024 г. Абалаева беше разследвана и излежаваше присъда за измама. През май 2024 г. Веденският районен съд на Чечения я осъди на две години и половина затвор, като всеки ден, прекаран в предварителния арест, се брои за година и половина затвор. Според решението на съда Абалаева е продавала златни бижута, препродавала ги е или ги е залагала, но не е плащала на доставчиците си.

Брат му, Анзор Губашев, също се е оженил, според източник на „Проект". Той и съпругата му са купили земя и планират да купят къща в село Гикало, на 6 километра южно от Грозни. Според източника на изданието, Шадид Губашев и съпругата му Амнат също притежават земя там. „Проектът" обаче не успя да намери никаква информация за недвижимите имоти на Губашеви.

Заподозрените от журналистите в организиране и поръчка на убийството, но избегнали наказание, също остават в Чечня. Руслан Мухудинов, шофьорът на племенника на сенатор Сюлейман Геремеев, Руслан, най-вероятно живее в републиката, въпреки че е обявен за издирване от 2015 г. Той живее или в село Старогладовская в Шелковски район (където е регистрирано семейството му), или в село Джалка близо до Гудермес.

През юли 2019 г. се ражда синът на Мухудинов, Сайфула, според изтекли документи, разгледани от "Проект". Чеченската служба за гражданско състояние е поставила тире в графата „баща" в акта за раждане на Сайфула Русланович.