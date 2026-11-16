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Всички осъдени за убийството на Борис Немцов вече вероятно са на свобода

Едуард Папазян

Едуард Папазян

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Борис Немцов
Борис Немцов

Всички осъдени за убийството на Борис Немцов вероятно са на  свобода, четирима от тях предсрочно, установи разследване на интернет платформата „Проект". Това е улеснено от механизма за изпращане на затворници да се бият в Украйна.

От петимата осъдени за убийството на Немцов само един е освободен след изтърпяване на присъдата си.

Това е Хамзат Бахаев, който е осъден на 11 години. Съдът не е определил напълно ролята му в групата за убийства. Известно е, че е живял с двама от извършителите. Бахаев е излежал по-голямата част от присъдата си в Кирово-Чепецк, Кировска област, а през юли 2024 г. е преместен в чеченска наказателна колония в село Чернокозово, според неговия иск, подаден в Московския градски съд, където се оплаква от забавянето на преместването му. Присъдата на Бахаев е изтекла през пролетта на 2026 г.

Трима осъдени са подписали договори за участие във войната, съобщи източник пред „Проект". Това са основните извършители на престъплението, Заур Дадаев и Анзор Губашев (които, дори и условно освободени, не са били свободни съответно до 2028 и 2027 г.), както и Шадид Губашев, който е следил Немцов и след убийството е помогнал на убийците да избягат (присъдата му е трябвало да изтече през 2031 г.; молбата му за условно освобождаване не е била обявена). Данните, събрани от „Проект", косвено подкрепят тази теория.

Заур Дадаев е излежавал присъда в наказателна колония в Иркутск от 2022 г., където, според изтекли данни, се е върнал на работа в шивашка фабрика през април 2023 г. На 24 октомври 2024 г. в личното му досие се появява бележка, указваща уволнението му „поради преместване", но „Проект" не открива изтичания, показващи преместване в друга затворническа зона. Но 98 затворници от същия затвор в Иркутск, които са подписали договори, са отишли ​​на война в Украйна и са починали там, са били освободени от наказателната колония с подобно обяснение – „поради преместване".

Допълнително доказателство в подкрепа на теорията за освобождаването на Дадаев е дългът му от над 900 000 рубли към Сбербанк. През деветте години, прекарани в затвора, базите данни не показват никакви индикации, че Федералната служба за съдебни изпълнители (ФССП) се е опитвала да събере парите от длъжника, пише „Проект". През април 2026 г. обаче Шелковският клон на ФССП за Чечня е образувал изпълнително производство срещу Дадаев за 1,2 милиона рубли (вероятно първоначалният дълг плюс неустойки). До есента на 2026 г. Дадаев е изплатил дълга. Окончателното доказателство за освобождаването на Дадаев може да се намери в следната новина. Бивш служител на Федералната служба за съдебни изпълнители, който говори с „Проект" при условие за анонимност, обясни, че когато несъбраният дълг на осъден е обявен за „освободен", това означава, че лицето е освободено и или доброволно е изплатило парите, или част от имуществото му е била иззета в полза на ищците. Шадид Губашев е преместен в наказателната колония Чернокозово в Чечня през 2021 г. Според изтекли документи, прегледани от „Проект", той е бил регистриран там от 2021 до 2022 г. Вероятно е бил освободен след това, пише „Проект".

Що се отнася до Анзор Губашев, изтекли документи показват, че през декември 2024 г. регистрираният му адрес е все още в същата наказателна колония Чернокозово в Чечня, откъдето очевидно е бил освободен.

Публично е съобщено за освобождаването на друг осъден. Това е Темирлан Ескерханов, който е осъден на 14 години затвор. Той е бил член на групата за убийства, прекарал е нощта в апартамента им и е участвал в срещи преди убийството. Пет години преди изтичането на присъдата му, през пролетта на 2024 г., той напуска затворническата колония. Това е публично обявено през август.

ТАСС, позовавайки се на източник, съобщи по това време, че билетът на Ескерханов за свобода от затворническата колония в Ставропол е бил договор с Министерството на отбраната. Според изтекли документи, прегледани от „Проект", месец преди доклада на ТАСС Ескерханов е получил нов руски паспорт в службата на Министерството на вътрешните работи в Донецк.

В дуго разследване "Проект" твърди, че трима обвиняеми по делото за убийството на Борис Немцов, освободени от затвора под претекст, че са изпратени на война, всъщност са се укрили в Чечня и водят обикновен живот там.

Според източник на изданието, при освобождаването им е било поставено условието: „Никой не трябва да знае, че сте свободни, иначе ще бъдете върнати в затвора."

Заур Дадаев, Анзор и Шадид Губашев живеят тайно в Чечня, съобщи източник на „Проект". Първите двама са били основните извършители на убийството, докато Шадид Губашев е следил Немцов и след убийството е помогнал на убийците да избягат.

И тримата водят обикновен цивилен живот – имат семейства и планират да си купят собствени домове, добави източникът на „Проект". След освобождаването си от затвора Дадаев е регистриран в село Юкарчой в Чечня, според изтекли документи, разгледани от „Проект". Тази слабо населена, планинска, гориста местност, в която има само няколко жилищни сгради, е на приблизително 80 километра от Грозни и на 20 километра от границата с Дагестан. Беной, родовото село на клана Кадиров, се намира на 8 километра от Юкарчой.

Докато е все още в затвора, Дадаев се жени за 36-годишната Ирсана Мукаева, която работи в отдела за експертни оценки на правния отдел на администрацията на Кадиров от 2018 г. (звеното следи за съответствието на републиканските разпоредби с руското законодателство). На 24 октомври 2024 г., денят на освобождаването на Дадаев, той и Мукаева имат дъщеря Айша.

Друго изтичане на информация, отнасящо се до „Заур Шарипович Д.", показва, че двойката вече е заедно и на свобода. (най-вероятно собственикът на сметката е Дадаев) е открил лична сметка, свързана с мобилния телефонен номер на Мукаева, в държавната Промсвязьбанк, която обслужва руски военни.

Шадид Губашев също се ожени след освобождаването си. През октомври 2024 г. той се ожени за Амнат Абалаева, която беше държана в следствения арест № 1 в Грозни до юли 2024 г. Абалаева беше разследвана и излежаваше присъда за измама. През май 2024 г. Веденският районен съд на Чечения я осъди на две години и половина затвор, като всеки ден, прекаран в предварителния арест, се брои за година и половина затвор. Според решението на съда Абалаева е продавала златни бижута, препродавала ги е или ги е залагала, но не е плащала на доставчиците си.

Брат му, Анзор Губашев, също се е оженил, според източник на „Проект". Той и съпругата му са купили земя и планират да купят къща в село Гикало, на 6 километра южно от Грозни. Според източника на изданието, Шадид Губашев и съпругата му Амнат също притежават земя там. „Проектът" обаче не успя да намери никаква информация за недвижимите имоти на Губашеви.

Заподозрените от журналистите в организиране и поръчка на убийството, но избегнали наказание, също остават в Чечня. Руслан Мухудинов, шофьорът на племенника на сенатор Сюлейман Геремеев, Руслан, най-вероятно живее в републиката, въпреки че е обявен за издирване от 2015 г. Той живее или в село Старогладовская в Шелковски район (където е регистрирано семейството му), или в село Джалка близо до Гудермес.

През юли 2019 г. се ражда синът на Мухудинов, Сайфула, според изтекли документи, разгледани от "Проект". Чеченската служба за гражданско състояние е поставила тире в графата „баща" в акта за раждане на Сайфула Русланович.

Борис Немцов

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