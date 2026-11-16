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Русия е поразила товарен кораб в Черно море, пренасял военни стоки за Украйна

Виктория Костова

Редактор: Виктория Костова

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кораб в Черно море снимка: архив
кораб в Черно море снимка: архив

Руските сили са атакували товарен кораб в Черно море, който е пренасял военни стоки за Украйна. 

В същото време губернаторът на руската Ростовска област Юрий Слюсар съобщи, че в четири промишлени обекта в град Азов има пожари след украински нападения с дронове. Трима души са ранени вследствие на атаките, информира той.

Отломки от дронове са нанесли щети и на три къщи и на газопровод в село Рогалик в Ростовска област, допълни губернаторът.

Тази нощ руската противовъздушна отбрана е свалила 1336 украински дрона над територията на Русия и над Азовско и Черно море, съобщи министерството на отбраната в Москва.

кораб в Черно море снимка: архив

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