Русия е поразила товарен кораб в Черно море, пренасял военни стоки за Украйна

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Руските сили са атакували товарен кораб в Черно море, който е пренасял военни стоки за Украйна.

В същото време губернаторът на руската Ростовска област Юрий Слюсар съобщи, че в четири промишлени обекта в град Азов има пожари след украински нападения с дронове. Трима души са ранени вследствие на атаките, информира той.

Отломки от дронове са нанесли щети и на три къщи и на газопровод в село Рогалик в Ростовска област, допълни губернаторът.

Тази нощ руската противовъздушна отбрана е свалила 1336 украински дрона над територията на Русия и над Азовско и Черно море, съобщи министерството на отбраната в Москва.