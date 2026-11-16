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Огромни вълни заляха плажове и улици от Сан Франциско до Сан Диего

Виктория Костова

Редактор: Виктория Костова

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Калифорния Снимка: Pixabay
Калифорния Снимка: Pixabay

Огромни вълни заляха крайбрежието на американския щат Калифорния. Щатът е връхлетян от исторически по сила океански вълни с височина до 15–18 метра, предизвикани от мощни бури в Аляския залив. 

Мощна серия от бури в северната част на Тихия океан генерира най-големите вълни по калифорнийското крайбрежие от десетилетие насам. Огромните вълни заляха плажове и крайбрежни улици от Сан Франциско до Сан Диего, което принуди властите да затворят популярни кейове и да издадат предупреждения за евакуация в ниските крайбрежни зони. 

Националната метеорологична служба на САЩ предупреди жителите и туристите да стоят далеч от брега заради внезапни и животозастрашаващи приливни вълни.

„Стойте далеч от водата, не се качвайте върху скали и вълноломи и никога не обръщайте гръб на океана!", призова службата в социалните мрежи.

Калифорния Снимка: Pixabay

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