Българин доставял кокаин по адреси в Англия, осъдиха го на 15 месеца затвор

28-годишният българин Михаил Спасов беше осъден на 15 месеца затвор във Великобритания за участие в схема за разпространение на кокаин в западната част на графство Съфолк.

Той е действал като куриер в престъпна мрежа, използваща т.нар. „модел с пощенски кодове“ за организиране на доставките на наркотици, съобщава ipswichstar.

Спасов, който живее в района на Мартълшам Хийт, беше изправен пред съда в Ипсуич, след като призна вината си за участие в разпространението на кокаин – наркотик от клас А според британското законодателство.

Той е бил задържан на 12 октомври около 15:30 ч. в град Бъри Сейнт Едмъндс, докато шофирал сив автомобил „Шкода“. Полицаите заподозрели, че колата е използвана за търговия с наркотици, и наредили на водача да спре.

Униформените забелязали, че мъжът се движи подозрително в автомобила, като предположили, че се опитва да скрие нещо. В крайна сметка той спрял и обяснил, че се намира в града единствено за да посети приятелката си. При претърсването на автомобила полицията открила два мобилни телефона, 430 паунда в брой и детска стика за голф. Съобщенията в двата телефона съдържали пощенски кодове и цени на кокаин.

Кореспонденцията показала, че Спасов получавал инструкции от потребител с псевдоним „tommy77“ къде да доставя наркотиците. Разследването установило, че престъпната дейност е продължила около шест месеца.

Българинът изпълнявал ролята на куриер, като разнасял кокаин до различни адреси. Съобщенията съдържали адреси в западната част на Съфолк, графство Есекс и райони в близост до Лондон.

В комуникацията имало и предупреждения за присъствие на полиция в определени райони. Прокурорът по делото заяви, че няма данни Спасов да е бил принуждаван или заплашван да участва в престъпната схема. Според обвинението той не е бил нито наивен, нито незрял, за да не разбира естеството на действията си.

Съдия Саманта Лий коментира, че става дума за добре познатия на британските власти модел за разпространение на наркотици чрез конкретни пощенски кодове, който се използва за организиране на доставките. Защитата на българина посочи, че престъплението е било извършено заради сериозни финансови затруднения.

Адвокатът изтъкна, че Спасов има студентски заем в размер на 14 000 паунда, който трябва да изплати. В съда стана ясно още, че българският гражданин няма предишни осъждания и има разрешение да пребивава във Великобритания до септември 2029 г.

Михаил Спасов получи присъда от 15 месеца, като половината от наказанието трябва да изтърпи в затвора, а останалата част – под надзор на властите след освобождаването му. Тъй като вече е прекарал един месец в ареста, това време ще бъде приспаднато от присъдата. Иззетите 430 паунда ще бъдат дарени на благотворителна организация, подкрепяна от съда. Конфискувани са и всички предмети, свързани с престъпната дейност.