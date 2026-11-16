Стотици филипинци протестират срещу предстоящата визита на Тръмп

"Тръмп, махай се! Филипините не са за продан", "Долу империализма" и "От Газа до Филипините ще продължаваме да се противопоставяме на американския империализъм". С такива надписи излязоха стотици филипинци на улиците на столицата Манила, за да протестират срещу предстоящото посещение на американския президент Доналд Тръмп, предад.

Демонстрантите се събраха на площад на няколко километра от мястото, където се провежда срещата на върха на Асоциацията на страните от Югоизточна Азия.

Близо 300 протестиращи бяха задържани вчера, докато се опитваха да достигнат до въпросния площад. Полицията съобщи, че те не са имали необходимото разрешение да отидат там, а девет души бяха арестувани, когато се опитаха да тръгнат към мястото на срещата на АСЕАН.

Организаторите на протестите осъдиха арестите и разпръскването на демонстрантите, като изтъкнаха, че шествията не носят никаква заплаха.

"Проготването на улични търговци от района на срещата на върха, затварянето на пътища, отмяната на полети и спирането на работата на медицинските центрове в Манила са истинската заплаха", се посочва в официално изявление на организацията "Ново националистическо движение", пише БТА.

"Посещението на Тръмп е най-голямата заплаха за страната поради все по-голямото разграбване на нашите ресурси, ескалацията на войните и принудителното изселване на земеделските стопани и представители на коренното население, причинено от разрушителни проекти", допълва организацията.

Протестиращите разкритикуваха също така разходите за провеждането на срещата на върха предвид информацията, че филипинското правителство е похарчило близо 366 милиона долара за събитието.

Демонстрациите, организирани от левичарски организации, студенти и работници, продължават вече няколко дни. Протестиращите настояват за прекратяване на войната в Близкия изток и отмяната на водената от САЩ инициатива "Пакс Силика".

Предвижда се Тръмп да пристигне в Манила утре, за края на срещата на върха на АСЕАН, където лидерите на държавите от политическото обединение се срещат със свои колеги от Япония, Китай, Южна Корея, Индия, Австралия и Русия.

На срещата на АСЕАН Тръмп ще присъства на конференцията на държавите от Четиристранния диалог за сигурност, обединяващ САЩ, Япония, Австралия и Индия. Обединението се смята за инициатива, целяща да бъде коректив на нарастващото влияние на Китай в региона, въпреки че нейните членове посочиха, че групата не е насочена срещу една страна.

След визитата си в Манила американският президент ще участва в срещата на върха на организацията на Азиатско-Тихоокеанско сътрудничество (АТИС) в китайския град Шънджън, където е планирана тристранна среща между него и колегите му от Русия и Китай - Владимир Путин и Си Дзинпин.