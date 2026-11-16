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Украинските въоръжени сили атакуваха Кримския мост, затворен е за движение

Едуард Папазян

Едуард Папазян

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Кримският мост в пламъци.
Кримският мост в пламъци.

Главата на анексирания Крим Сергей Аксьонов, обяви, че украинските сили атакуваха моста, свързващ полуострова с Русия.

„Врагът е ударил Кримския мост. Поради това движението ще бъде ограничено приблизително до обяд", обяви Аксьонов в канала си в приложението Max messenger.

Движението е затворено от приблизително 2:00 ч. московско време, според официалния Telegram канал с оперативна информация за ситуацията на Кримския мост.

Украинският Telegram канал за мониторинг „Крымский ветер" съобщи, позовавайки се на очевидци, че „мостът е бил ударен около 6 ч сутринта".

От началото на Първата световна война е имало две големи атаки срещу Кримския мост. През октомври 2022 г. камион, превозващ експлозиви, се взриви на моста, разрушавайки няколко пролета.

През юли 2023 г. мостът беше атакуван от военноморски дронове, убивайки семейство от Белгородска област.

Кримският мост редовно е затварян за движение поради заплахи от нападения. Проверките на превозни средства преди влизане на моста многократно са причинявали часове задръствания.

Кримският мост в пламъци.

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