На закрит семинар за фракцията на „Единна Русия" в Държавната дума в края на миналата седмица, на който присъства заместник-началникът на президентската администрация Сергей Кириенко, депутатите бяха призовани да бъдат подготвени за „победа" и завръщането на ветерани от войната от фронта, съобщи източник пред „Ведомости". На семинара е обявен и федерален закон за традиционните ценности.

„Те казаха, че всички трябва да са подготвени за победа, когато ветераните от бойните действия се завръщат от специална операция едновременно", казва източникът пред вестника.

В речта си Кириенко подчертал необходимостта от взаимодействие с участниците в „специалната операция", се посочва в изданието.

Изданието не предоставя допълнителни подробности относно обсъждането на подготовката за „победа".

Семинарът се проведе в петък и събота в работилницата на отдел „Сенеж", съобщиха „Ведомости" и „Комерсант". Освен Кириенко, на събитието са говорили и лидерът на партията Дмитрий Медведев, заместник-началникът на кабинета Максим Орешкин, кметът на Москва Сергей Собянин и ръководителите на отделите по вътрешна политика на Кремъл - Андрей Ярин, Александър Харичев и Сергей Новиков според публикациите.

Според „Комерсант" Кириенко е дал ясно да се разбере на депутатите в речта си, че трябва да започнат да се подготвят за президентските избори през 2030 г. и изборите за Държавната дума през 2031 г.

Източници на „Ведомости" съобщават, че Кириенко е признал спада в рейтингите на „Единна Русия" през пролетта, който е обърнат през август след „включването в кампанията" на Владимир Путин.

Харичев, ръководител на отдела за наблюдение и анализ на социалните процеси в администрацията на президента, говорил за „идеологическите контури" на държавната политика, съобщи „Комерсант". Според изданието в речта си Харичев припомнил ключовите „цивилизационни" послания, които Кремъл промотира през последните няколко години, и обяви подготовката на федерален закон, посветен на традиционните ценности.

Новиков, ръководител на отдела за обществени проекти в администрацията на президента, призовал депутатите да започнат работа с бъдещи избиратели, които ще навършат 18 години преди следващите федерални избори според „Ведомости" и „Комерсант". До 2031 г. ще има приблизително 8 милиона такива избиратели, според изданията.

През декември 2024 г. администрацията на президента проведе семинар за вицегубернатори в семинара в Сенеж. Една от темите му беше подготовката на общественото мнение за „завършването на СВО". По това време образът на „победата", от който Кремъл смята, че служителите трябва да се ръководят, наподобяве мирния план на екипа на Доналд Тръмп за Украйна и условията, при които Киев беше готов да преговаря с Москва.