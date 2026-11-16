ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Срути се част от сграда, построена през 1907 г. и ...

Времето София  / 
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Региони без граници
Моят 24 часа

Гутериш призова за незабавно спиране на войната в Украйна, но му било трудно да е оптимист

Виктория Костова

Редактор: Виктория Костова

1212
Добави 24chasa.bg като свой източник в Google
Добави 24chasa.bg като свой източник в Google
Антонио Гутериш Снимка: Архив
Антонио Гутериш Снимка: Архив

Генералният секретар на ООН Антонио Гутериш призова днес за незабавно и безусловно прекратяване на огъня в Украйна. Но в същото време каза, че му е трудно да бъде оптимист за скорошен край на продължаващата вече близо пет години война. 

"Едно прекратяване на огъня трябва да доведе до мирен процес, който да гарантира спазване на международното право и зачитане на Хартата на ООН", каза Гутериш по време на брифинг с медии в кулоарите на срещата на върха на Асоциацията на страните от Югоизточна Азия (АСЕАН) в столицата на Филипините - Манила.

Освен това той отбеляза, че Организацията на обединените нации е готова да се ангажира изцяло с всяка инициатива за ядрено разведряване на САЩ, Русия и Китай, пише БТА.

Това изявление на Гутериш е в контекста на предстоящата среща между президентите на трите страни - Доналд Тръмп, Владимир Путин и Си Дзинпин, на форума на Азиатско-тихоокеанското икономическо сътрудничество в китайския град Шънджън в четвъртък.

Антонио Гутериш Снимка: Архив

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Свят

Последно от

Мама 24

Последно от

Български Фермер

Водещи новини

Плащаме без банкови карти и пращаме пари по телефонен номер