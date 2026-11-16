Гутериш призова за незабавно спиране на войната в Украйна, но му било трудно да е оптимист

Генералният секретар на ООН Антонио Гутериш призова днес за незабавно и безусловно прекратяване на огъня в Украйна. Но в същото време каза, че му е трудно да бъде оптимист за скорошен край на продължаващата вече близо пет години война.

"Едно прекратяване на огъня трябва да доведе до мирен процес, който да гарантира спазване на международното право и зачитане на Хартата на ООН", каза Гутериш по време на брифинг с медии в кулоарите на срещата на върха на Асоциацията на страните от Югоизточна Азия (АСЕАН) в столицата на Филипините - Манила.

Освен това той отбеляза, че Организацията на обединените нации е готова да се ангажира изцяло с всяка инициатива за ядрено разведряване на САЩ, Русия и Китай, пише БТА.

Това изявление на Гутериш е в контекста на предстоящата среща между президентите на трите страни - Доналд Тръмп, Владимир Путин и Си Дзинпин, на форума на Азиатско-тихоокеанското икономическо сътрудничество в китайския град Шънджън в четвъртък.