Преизбраха досегашния президент на Кабо Верде Жозе Мария Невеш

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Жозе Мария Невеш печели втори петгодишен мандат. Това показват предварителните резултати от произведените вчера президентски избори на островния архипелаг Кабо Верде в Атлантическия океан.

Невеш пребори конкуренцията на петимата си съперници, сред които бе и първата жена кандидат за президент на страната, като основното послание на предизборната му кампания бе нуждата от създаване на работни места за младежта, отбелязва агенцията.

Резултатите от 97% от избирателните секции бяха оповестени по държавната телевизия, като те показаха, че Невеш е спечелил 63,8 процента от гласовете, което е над прага от 50%, необходим за избягване на балотаж.

Главната му съперница - бившата министърка на правосъдието Жоана Роса, спечели 31,6% от гласовете, а останалите четирима кандидати получиха по-малко от 1% всеки.

Роса призна поражението си и заяви, че вече е поздравила Невеш за победата му, пише БТА.

Бившата португалска колония Кабо Верде, намираща се на повече от 600 километра западно от бреговете на Африка, има население от близо 500 000 души, като по-голямата част от гражданите ѝ живеят в чужбина, предимно в САЩ и Португалия.

Страната се смята за един от най-стабилните демократични режими в Африка, но много от младите хора я напуснаха в търсене на работа в чужбина.

Шестдесет и шест годишният Невеш, който беше премиер в продължение на 15 години и беше избран за президент през 2021 г., е член на най-старата политическа партия в Кабо Верде – лявоцентристката Африканска партия за независимост на Кабо Верде.

От своя страна Роса е представителка на дясноцентристкото Движение за демокрация, което управляваше страната в продължение на 10 години до парламентарните избори през май тази година.

Кабо Верде има смесен президентско-парламентарен модел на управление. Министър-председателят оглавява правителството, докато президентът запазва съществени правомощия, включително правото на вето върху законопроекти, посочва Ройтерс.