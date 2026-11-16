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Срути се част от сграда, построена през 1907 г. и защитена като паметник на културата, в Солун

Виктория Костова

Виктория Костова

[email protected]

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Солун
Солун

Паника в квартала е предизвикало срутването на част от сграда в Солун. При инцидента не са пострадали хора.

Сградата е известна като вила „Нехама" и е построена през 1907 г., защитена е като паметник на културата. В наши дни тя се намира между многофамилни жилищни сгради, но от стари фотографии се вижда, че в началото на 20-и век е била разположена сред други подобни богаташки къщи, само част от които са запазени, пише БТА.

Последно сградата е била използвана за учебна школа и за антиквариат, но по време на срутването е била изоставена.

Гръцкото Министерство на културата и общината в Солун са издали предписания на собственика да предприеме нужните мерки за обезопасяване и запазване на сградата.

Солун

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